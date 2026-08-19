Abrían el garaje y una pitbull escapaba a la calle: sus vecinos recurrieron a la Justicia

En Cipolletti, un conflicto vecinal llegó a la Justicia por un una perra que se escapaba cada vez que sus propietarios abrían el portón del auto. ¿Qué medidas se dispusieron?

Un conflicto entre vecinos de Cipolletti terminó en la justicia tras las reiteradas escapadas de una perra pitbull de uno de los domicilios sin supervisión.

Una situación cotidiana terminó en el Juzgado de Paz de Cipolletti luego de que una vecina denunciara que una perra de raza pitbull escapaba hacia la calle cada vez que se abría el portón del garaje lindero.

La mujer que realizó la presentación judicial explicó que vivía junto a cuatro niños y adolescentes y que, en distintas oportunidades, el animal había alcanzado la vereda sin correa ni bozal. Según sostuvo, esa situación le generaba temor e intranquilidad .

El problema no se limitaba a una preocupación general por la presencia del animal. En el expediente, la vecina relató distintos episodios que, de acuerdo con su versión, habían ocurrido frente a su vivienda y que involucraron especialmente a integrantes de su familia.

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El episodio con la perra pitbull que involucró a una niña

Entre los hechos mencionados en la presentación judicial, la mujer describió un episodio protagonizado por una de sus hijas pequeñas. Según afirmó, la perra se abalanzó sobre la niña y terminó tirándola de la sillita en la que se encontraba.

Además, señaló que en otras oportunidades el animal había salido detrás de gatos que se dirigían hacia su domicilio. Para la vecina, estas situaciones aumentaban la preocupación por la posibilidad de que la perra pudiera ingresar a su propiedad.

El conflicto tenía un momento especialmente identificado: la apertura del garaje. Cada vez que las personas responsables de la vivienda vecina necesitaban ingresar o retirar un vehículo, el portón quedaba abierto durante algunos instantes.

Según la presentación, ese era el momento en que la perra podía aprovechar para salir hacia la vereda y quedar en contacto con quienes circulaban por el sector. La situación se había convertido así en un problema recurrente entre ambas familias.

Los intentos para resolver el problema

Antes de acudir a la Justicia, la mujer aseguró que había intentado conversar directamente con las personas responsables del animal. Su objetivo era encontrar una medida que evitara nuevas escapadas y permitiera reducir el temor generado por esos episodios.

Sin embargo, de acuerdo con lo planteado ante el Juzgado de Paz, esas conversaciones no permitieron alcanzar una solución concreta. Tampoco se habría modificado la situación vinculada con las salidas de la perra durante la apertura del garaje.

Ante la falta de un acuerdo directo, la vecina decidió recurrir al ámbito judicial. El planteo derivó en una audiencia de conciliación, instancia en la que ambas partes pudieron exponer sus posiciones y buscar una alternativa para evitar que el conflicto continuara.

La audiencia permitió encontrar una solución sencilla y directamente relacionada con el origen del problema. Las personas responsables de la perra asumieron el compromiso de ingresar al animal dentro de la vivienda antes de abrir el portón del garaje.

Estefania Petrella

Una medida concreta para evitar nuevas escapadas

El acuerdo estableció que la perra deberá permanecer dentro de la casa cada vez que sea necesario abrir el portón para el ingreso o egreso de un vehículo. De esta manera, se busca impedir que tenga acceso a la vereda.

La vecina aceptó la propuesta realizada durante la audiencia. El compromiso alcanzado permitió cerrar el conflicto sin avanzar hacia una disputa judicial de mayor alcance, aunque el acuerdo quedó sujeto a una posterior homologación.

Un día después de la audiencia, el Juzgado de Paz de Cipolletti analizó los términos establecidos por las partes y decidió homologarlos. De esta manera, el entendimiento adquirió fuerza de sentencia y pasó a tener carácter obligatorio.

La resolución judicial consideró que el acuerdo alcanzado representaba una composición de los derechos e intereses planteados por ambas partes. Para ello, se tuvieron en cuenta las normas previstas en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal Civil y Comercial.

Qué ocurrirá si el acuerdo no se cumple

El entendimiento también contempló qué sucederá si la medida acordada no resulta cumplida. En ese caso, las personas involucradas deberán recurrir al asesoramiento de un profesional de la matrícula para analizar una nueva alternativa.

La decisión puso así un punto final al conflicto a través de una medida preventiva y concreta: evitar que el animal quede en condiciones de escapar cuando se abre el garaje. La solución surgió del diálogo promovido durante la instancia de conciliación.