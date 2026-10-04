Deportes LMCipolletti Cipo Cuatro hinchas heridos antes del partido: qué pasó en La Visera

Cuatro personas sufrieron lesiones de diversa consideración antes del inicio del encuentro entre Cipolletti y Sol de América. Agregar LM Cipolletti a







Un accidente en La Visera generó tensión y preocupación. Al menos cuatro hinchas fueron internados. Omar Novoa

Un incidente en la tribuna generó momentos de tensión este domingo 4 de octubre durante la previa del partido entre Cipolletti y Sol de América, en el marco del Torneo Federal A.

El episodio ocurrió antes del pitazo inicial, cuando cedió un sector de la tribuna cabecera del estadio. La caída de un tramo de "tablón" tomó por sorpresa a los espectadores que ya ocupaban ese sector de la cancha. Según afirmaron a LM Cipolletti hinchas que estaban en la popular del pasaje Kleppe, la sección de hormigón que se desplomó era de uno de los últimos escalones de la tribuna.

Traslado y atención médica de los heridos A raíz del impacto, se confirmaron cuatro heridos de diferente gravedad. Los equipos de asistencia intervinieron rápidamente en el lugar para atender a los afectados y coordinar las tareas de auxilio.