Es Carlo Puricelli, quien junto al barilochense Pablo Quiven subió al podio en Madrid. Un proyecto parlamentario pide declarar el logro de interés provincial.

El chef cipoleño Carlo Puricelli, propietario del del restaurante Del Sur, se adjudicó el segundo puesto en el certamen internacional World's Creative Chef 2026 , cuya fase final se llevó a cabo el lunes 16 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

Puricelli representó al país en dupla con su colega barilochense Pablo Quiven . El logro les permitió ganar la medalla de plata de la competencia, organizada por la firma de equipamiento gastronómico Fagor Professional.

El equipo rionegrino atravesó las distintas instancias hasta llegar a la final realizada en la capital española, donde se debió medir con representantes de Perú, México, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Ucrania.

Por la relevante actuación de ambos profesionales, los legisladores Patricia MC Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich (Cambia Río Negro) y Daniel Sanguinetti, quien abandonó el bloque de JSRN, presentaron un proyecto para declarar el desempeño “de interés social, cultural y gastronómico provincial”.

Destacaron que además del talento demostrado en la elaboración de los platos, también promovieron los productos autóctonos de la provincia, un dato no menor.

Creatividad e identidad cultural

En la iniciativa parlamentaria, los legisladores de la oposición pusieron en acento en que el reglamento del concurso buscó resaltar fundamentalmente “la creatividad, la identidad cultural de la receta y el sabor, exigiendo a los participantes cocinar y emplatar en un tiempo límite de una hora bajo condiciones de alta presión profesional”.

“La propuesta culinaria presentada por Quiven y Puricelli se destacó por integrar en una misma preparación la riqueza gastronómica y geográfica del mar y la cordillera patagónica”, expresaron los impulsores de la iniciativa.

El plato que consagró a los rionegrinos

La receta que consagró a los cocineros rionegrinos contuvo productos de la montaña y del mar. El plato combinó langostinos del golfo San Matías (Río Negro), alga wakame de Puerto Madryn (Chubut), centolla de Tierra del Fuego, junto a trucha ahumada, merquén y trufas cultivadas en Mallín Ahogado, en las cercanías de El Bolsón (Río Negro).

“Esta articulación de ingredientes autóctonos logró construir una identidad culinaria profunda que conjugó el perfil ahumado y picante de la cordillera con la frescura del Atlántico Sur”, subrayaron los legisladores.

La dupla rionegrina obtuvo una puntuación que la situó a mínima diferencia del primer puesto —obtenido por el equipo de Emiratos Árabes Unidos encabezado por Kamlesh Singh Kathayat—, compartiendo el podio con la representación de España en tercer lugar. Este podio internacional convalida el crecimiento sostenido de la gastronomía de Río Negro y visibiliza la excelencia de nuestros productores locales, quienes sostienen una despensa provincial de primer nivel. Asimismo, pone de manifiesto el talento, la dedicación y la capacidad de innovación de nuestros profesionales, proyectando la identidad rionegrina en los escenarios internacionales más exigentes. Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.

El jurado rendido a la exquisitez patagónica

La evaluación del concurso estuvo a cargo de un prestigioso jurado de nivel internacional integrado por renombrados chefs de estrellas Michelin, entre ellos Clare Smyth, Diego Guerrero, Najat Kaanache, Paco Roncero, Quique Dacosta y Jaime Pesaque.

Reconocimiento del intendente Buteler

El intendente Rodrigo Buteler felicidó a los dos cocineros rionegrinos que representaron a la Argentina en el certamen internacional. "Qué orgullo que un cocinero de nuestra ciudad llegue tan lejos con una propuesta inspirada en los sabores y los productos de la Patagonia", expresó respecto a Carlo Puricelli. Agregó "qué lindo recibir esta noticia justo después de Ritual (el encuentro gastronómico organizado por el municipio cipoleño), donde pudimos compartir con miles de vecinos el talento que tenemos en Cipolletti y en toda la región".