Tras solicitar una prórroga, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante las proyecciones económicas para el próximo año, con un incremento del 21% y una fuerte inversión en infraestructura.

Con un incremento del 21%, el Ejecutivo de Cipolletti envió el proyecto del Presupuesto 2027 al Concejo Deliberante.

El Municipio de Cipolletti presentó finalmente el proyecto de Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante , después de solicitar una prórroga por incumplir el plazo establecido en la Carta Orgánica Municipal. La iniciativa contempla recursos para sostener el funcionamiento de la ciudad y financiar nuevas inversiones.

Los primeros números oficiales anticipan un presupuesto de $116.007.000.737 , con una fuerte participación de las partidas destinadas a obras públicas, infraestructura urbana y equipamiento municipal . El monto representa un incremento respecto de los recursos autorizados para el ejercicio 2026.

La secretaria de Hacienda, Isabel Tipping , confirmó a LM Cipolletti los principales números del proyecto y explicó que el documento fue remitido para iniciar su recorrido legislativo, aunque todavía resta su análisis y posterior aprobación.

Obras, infraestructura y equipamiento, los pilares del Presupuesto 2027 para Cipolletti.

Cuánto dinero contempla el Presupuesto 2027 de Cipolletti

La funcionaria compartió "a título informativo, un esquema del Presupuesto Municipal 2027, con los principales ingresos, gastos y fuentes de financiamiento", que permite conocer cómo pretende distribuir los recursos la administración encabezada por Rodrigo Buteler.

"El monto total del presupuesto asciende a $116.007.000.737, que surge de sumar los gastos corrientes, los gastos no corrientes y las aplicaciones financieras (amortización de deuda)", explicó Tipping.

La titular de Hacienda también aclaró que las cifras todavía deben atravesar el proceso legislativo. "Este material tiene carácter exclusivamente informativo, ya que el proyecto se encuentra pendiente de tratamiento por parte del Concejo Deliberante", sostuvo.

De acuerdo con el esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento, los ingresos corrientes proyectados alcanzan los $89.559 millones, mientras que los gastos corrientes ascienden a $71.198 millones, dejando un superávit corriente estimado de $18.361 millones.

Dentro de los ingresos previstos, $77.223 millones corresponden a recursos tributarios, mientras que otros $11.912 millones provendrían de ingresos no tributarios. También se contemplan recursos por servicios municipales, arrendamientos y otras fuentes de recaudación.

Más de $40 mil millones destinados a obras públicas

Uno de los principales ejes del proyecto es la inversión en infraestructura urbana. El Ejecutivo proyecta destinar $40.751 millones a obras públicas financiadas con fondos propios, una cifra que representa aproximadamente el 35% del presupuesto total.

A esa partida se suman otros $374 millones para obras con financiamiento provincial y $1.860 millones destinados a la compra de equipamiento y bienes intangibles, necesarios para fortalecer distintas áreas operativas del Municipio.

El esquema también contempla un Fondo de Emergencia de $1.400 millones, mientras que los gastos de operación representan $67.120 millones y las transferencias corrientes alcanzan los $4.077 millones durante el próximo ejercicio.

En materia financiera, el documento establece una necesidad de financiamiento de $22.774 millones, que se cubriría principalmente mediante recursos propios, incluidos $21.000 millones correspondientes al remanente del ejercicio anterior.

El proyecto también contempla $374 millones de financiamiento de terceros mediante el Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal (ProInEleM) y una partida de $422 millones destinada a la amortización de deuda.

Cuánto aumentó el presupuesto respecto de 2026

El nuevo proyecto representa un incremento de aproximadamente el 21,4% frente al presupuesto vigente tras la ampliación de septiembre, que había elevado las partidas municipales desde $80.987 millones hasta $95.553 millones.

La comparación también muestra un crecimiento nominal de $20.453 millones entre ambos ejercicios. Si se toma como referencia el presupuesto originalmente aprobado para 2026, el incremento proyectado para el próximo año alcanza aproximadamente el 43,2%.

Durante septiembre, el Concejo Deliberante había autorizado una ampliación de $14.566 millones mediante la Ordenanza de Fondo 574/2026, principalmente para financiar obras de pavimentación, reforzar partidas salariales y atender otros compromisos municipales.

Aquella modificación contempló $10.205 millones para el Plan de Pavimento de 309 Cuadras y otros $1.724 millones para gastos de personal, debido al impacto de la inflación sobre las previsiones presupuestarias originales.

La ampliación también se sostuvo en mayores recursos de coparticipación provincial y nacional, rendimientos financieros e ingresos provenientes de infracciones de tránsito. Estos antecedentes permiten dimensionar el crecimiento de las cuentas municipales durante 2026.

Los concejales comenzarán a debatir el Presupuesto 2027 en comisiones previo a su sanción.

El Concejo Deliberante deberá debatir las cuentas municipales

La presentación del proyecto se concretó después de que el Ejecutivo solicitara una prórroga hasta el 13 de noviembre, debido al vencimiento del plazo establecido por la Carta Orgánica Municipal, que fija el 31 de octubre como fecha límite.

Ahora, el expediente deberá iniciar su recorrido por las comisiones legislativas, donde los concejales podrán analizar las partidas y solicitar explicaciones sobre las previsiones económicas. La normativa establece el 20 de diciembre como fecha límite para su sanción.

También ingresaron las ordenanzas tarifaria y tributaria

En paralelo, el Ejecutivo municipal presentó por separado los proyectos de ordenanzas tarifaria y tributaria 2027, que ingresaron este miércoles al Concejo Deliberante para comenzar su correspondiente análisis legislativo durante las próximas jornadas.

Estas iniciativas permitirán conocer las modificaciones previstas para las tasas municipales y obligaciones tributarias que deberán afrontar los contribuyentes de Cipolletti durante el próximo año, junto con las herramientas de recaudación que proyecta la administración local.