El conflicto incluyó insultos, agravios contra el vicedirector y un nuevo enfrentamiento dentro del establecimiento educativo. ¿Qué dispuso la Justicia?

Amenazó reiteradamente al personal de una escuela de Cipolletti, ahora la Justicia le dispuso una sanción.

Una persona protagonizó dos episodios de amenazas y agresiones contra trabajadores de una escuela de Cipolletti , donde insultó a un preceptor, agravió al vicedirector y se negó a abandonar el establecimiento. La Justicia intervino y dispuso una sanción contravencional.

El conflicto comenzó cuando la persona ingresó al establecimiento educativo en un estado de exaltación y mantuvo una actitud intimidante hacia los trabajadores. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes solicitaron la intervención policial mediante un llamado al 911 .

Según consta en el expediente judicial, durante ese primer episodio la persona insultó y amenazó al preceptor , además de dirigir agravios contra el vicedirector. Pese a los pedidos para que abandonara las instalaciones, se negó a retirarse del lugar.

Sin embargo, el incidente no terminó allí. Al día siguiente regresó a la misma escuela y volvió a increpar al personal. En esta oportunidad, el enfrentamiento incluyó un contacto físico con uno de los trabajadores del establecimiento.

Estefania Petrella

Regresó al establecimiento y volvió a increpar al preceptor

Durante la segunda jornada, la persona mantuvo nuevamente una actitud confrontativa hacia el preceptor de la institución educativa. En medio del intercambio, le apoyó los dedos sobre el pecho, una conducta que quedó incorporada a las actuaciones policiales.

La reiteración de los episodios motivó la intervención de la Comisaría 32° de Cipolletti, cuyo personal elaboró el expediente correspondiente. Las actuaciones fueron posteriormente remitidas al Juzgado de Paz para determinar las consecuencias legales de lo sucedido.

La jueza de Paz de Cipolletti analizó las circunstancias denunciadas y evaluó el comportamiento registrado durante ambas jornadas. Para resolver el caso, tomó como referencia las disposiciones previstas en el Código Contravencional de Río Negro.

Qué establece la ley sobre las amenazas al personal educativo

La magistrada encuadró las conductas en la normativa provincial que sanciona a quienes atemorizan a otras personas mediante comportamientos concretamente peligrosos para su vida, integridad física o salud, según las circunstancias acreditadas en las actuaciones.

Además, consideró especialmente la condición de los trabajadores afectados. La legislación contempla un agravante cuando las víctimas pertenecen al ámbito educativo, independientemente de que desempeñen funciones docentes o no docentes dentro de la institución.

En estos casos, la normativa establece que la sanción puede duplicarse cuando la contravención está motivada por las tareas que desarrolla la víctima. Esta protección alcanza tanto a profesores como a preceptores y otros integrantes del establecimiento.

Estefania Petrella

La decisión judicial y las condiciones que deberá cumplir

Durante la instancia judicial, la persona involucrada solicitó acceder a una suspensión del proceso a prueba y manifestó su compromiso de no repetir las reacciones que habían originado la intervención policial y posterior actuación judicial.

La jueza aclaró que este pedido no representa un reconocimiento de responsabilidad por los hechos denunciados. También destacó la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que este tipo de comportamientos puede generar en distintos ámbitos de convivencia.

En su resolución, la magistrada señaló que las situaciones descriptas merecen una reflexión por sus posibles repercusiones sobre la propia persona involucrada, su familia, su entorno cercano y el conjunto de la sociedad.

Finalmente, la Justicia resolvió suspender el proceso a prueba, aplicar una amonestación y establecer un período de seis meses durante el cual la persona deberá abstenerse de cometer nuevas contravenciones para mantener vigente el beneficio otorgado.

La resolución también contempla una consecuencia ante eventuales incumplimientos. Si vuelve a cometer una contravención durante ese plazo, la causa judicial continuará, por lo que la suspensión concedida quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas.