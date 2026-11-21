El evento fue posible gracias a la articulación sostenida de la Comisión por los Derechos de las Infancias. Las mejores imágenes de una jornada memorable en el predio de la Unco.

Los niños de los jardines participaron y disfrutaron de un día hermoso en Cipolletti.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Infancias , se llevó a cabo en Cipolletti la 2ª Jornada destinada a las instituciones de Educación Inicial . A través del juego, la creatividad y la exploración, niños y niñas de la ciudad compartieron un espacio de encuentro interinstitucional diseñado para fortalecer vínculos, construir comunidad y promover el reconocimiento efectivo de sus derechos.

La iniciativa se consolidó como una propuesta para aprender, jugar y crecer junto a otros , ofreciendo estaciones de literatura y recreación que se tradujeron en risas, alegrías y disfrute colectivo.

Bajo la premisa pedagógica de que jugar implica también aprender, encontrarse y crecer, la actividad buscó defender el tiempo de la niñez. En sintonía con la mirada del pedagogo Carlos Skliar , quien sostiene la necesidad de "darles más infancia a nuestros/as niños/as", el encuentro reivindicó el derecho a imaginar y habitar espacios pensados especialmente para ellos.

Estefania Petrella

La universidad pública como territorio de ciudadanía

Uno de los aspectos centrales de esta edición fue su emplazamiento en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO - FACEP). La apertura de las puertas de la casa de altos estudios para recibir a las primeras infancias transformó el campus en un territorio de encuentro y ciudadanía.

Que una actividad de esta magnitud suceda en el ámbito universitario conlleva un fuerte posicionamiento simbólico y político: afirma que lo público también pertenece a las infancias, garantizando su derecho a habitarlo, disfrutarlo y sentirse parte activa de la vida comunitaria desde los primeros años.

Una red colectiva entre educación, salud y comunidad

El desarrollo de la jornada fue posible gracias a la articulación sostenida de la Comisión por los Derechos de las Infancias, un espacio intersectorial integrado por:

Ámbito educativo y académico: Supervisiones de Educación Inicial de Cipolletti, UNCO - FACEP, los Institutos de Formación Docente (IFD) N.º 6 y N.º 12 de Neuquén, y la Universidad de Flores (UFLO).

Estado y salud: Hospital de Cipolletti (a través de sus agentes sanitarias), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Municipalidad de Cipolletti.

Organizaciones sociales y fundaciones: Sol Mapu, Sol Patagonia, Fundación Siendo y Aluvión.

Esta convergencia entre educación, salud, universidad, Estado y organizaciones de la sociedad civil permitió sostener una propuesta integral, demostrando que el trabajo en red resulta indispensable para construir entornos de cuidado y acompañamiento que ninguna institución podría garantizar de manera aislada.

El balance desde la supervisión educativa

Al finalizar el encuentro, la supervisora de Educación Inicial Paula Frese destacó la emoción del cierre y el valor del esfuerzo compartido detrás de cada detalle organizativo, tanto por parte de la Comisión como de las instituciones que acompañaron a los niños y niñas.

"El cierre de la jornada fue muy emocionante. Es un regalo muy grande a todo el esfuerzo que demandó esta organización. Entendemos que la primera infancia requiere que nos comprometamos para que niñas y niños transiten su niñez como se merecen, con derechos garantizados. Y en eso nos necesitamos entre todos", señaló Frese en declaraciones a LM Cipolletti.

Estefania Petrella

Asimismo, la supervisora subrayó el rol del equipo en la apuesta por el trabajo colaborativo para enriquecer la educación inicial y ampliar su alcance. En un plano personal, próxima al cierre de su carrera profesional, celebró ver cristalizado un proyecto gestado hace años en lo que definió como una verdadera "jornada de fiesta", concluyendo que "hoy Cipolletti alojó a las infancias con el esfuerzo y el aporte de cada uno".

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