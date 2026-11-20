El fin de semana en Cipolletti ofrecerá una variada agenda con propuestas deportivas y culturales gratuitas y aranceladas.

Deportes, cine, danza y literatura: mirá todo lo que podés hacer este fin de semana en la ciudad. Foto: Archivo.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana intenso con una batería de actividades deportivas, culturales y recreativas repartidas en distintos puntos de la ciudad. Con opciones pensadas para toda la familia -la gran mayoría con entrada libre y gratuita-, el cronograma arranca este viernes y se extiende hasta el domingo con espectáculos de primer nivel, ferias de emprendedores y cierres de temporada.

El plato fuerte de la cartelera llegará el sábado de la mano de Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd , quienes desembarcan con la comedia " Tirria" . A eso se suman los clásicos paseos de artesanos en el Parque Rosauer y la Plaza San Martín, cine nacional en el Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ) y una fuerte movida deportiva en el Estadio Municipal y el ex Corpofrut.

Calesita gratuita: De 17 a 21 horas (y hasta el domingo), el clásico espacio de Fernández Oro 597 abre sus puertas sin costo para las infancias y las familias.

Presentación de libro: A las 18 horas , en la Casa del Escritor (Fernández Oro 501), el profesor e investigador Juan Pablo Avondet presentará su obra "Las corrientes historiográficas de la Argentina" (CB Ediciones). Entrada libre y gratuita.

Cine en el CCC: La Sala Lorenzo Kelly (Fernández Oro 57) renueva su cartelera con títulos como "El agua nunca dolió", "Escritor", "El baño del Papa" y "Yo soy Rocky".

Las entradas se consiguen en la web oficial del Complejo Cultural Cipolletti.

Sábado 21 de noviembre

Bailes Cipoleños: De 11 a 17, el Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700) será sede del gran cierre anual de este ciclo destinado a personas mayores. Con entrada gratuita, el evento celebra su cuarta edición consecutiva tras convocar a un promedio de 200 vecinos por encuentro.

Feria Cipo Emprende: De 17 a 21.30 en el Parque Rosauer. Habrá puestos de marroquinería, bijouterie, madera, cerámica, tejidos, panificados y mermeladas caseras.

Capusotto en escena: Llega Tirria, protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd. La obra cuenta la disparatada historia de los Sobrado Alvear, una familia patricia arruinada que finge viajar a Europa cada verano mientras pasa tres meses escondida en los baúles de su propia mansión comiendo arroz con leche, con la complicidad de su fiel criado Hilario.

Domingo 22 de noviembre

Feria en el centro: La Feria Cipo Emprende se traslada a la Plaza San Martín, también de 17 a 21.30.

Homenaje a la música: A las 20, la Sala Teatro del CCC (Fernández Oro 57) recibirá a grandes maestros y referentes locales en un espectáculo emotivo. La entrada es gratuita y se retira previamente por la boletería del complejo (viernes, sábado y domingo de 15 a 21) o a través de la boletería online del CCC.

Agenda deportiva: cierres de año y torneos en marcha

Por el lado de la Dirección General de Deportes, la actividad arranca este viernes por partida doble: de 9 a 13 se disputa el cierre de la Liga de Fútbol Inclusiva en el Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700), mientras que a las 18 será el turno del cierre anual de EFI y OD en el Gimnasio Municipal N° 2, con una jornada junto a las familias.

El sábado concentrará el grueso de las competencias locales:

Liga Infantil de Fútbol: Se juega una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime". Por la mañana (de 9 a 13) saldrán a la cancha las categorías juveniles, menores e infantiles en el Predio La Amistad. Por la tarde (de 15 a 20), será el turno de mini pitufos, pitufos y cebollitas en el Estadio Municipal.

Vóley recreativo: De 12 a 20 se disputará una nueva fecha de la Liga Mixta en el Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut).

Además, habrá representación cipoleña fuera de la ciudad: la Escuela Municipal de Vóley viajará a Choele Choel para competir del 21 al 23 de noviembre con tres equipos (masculino y femenino) en el Torneo Provincial Sub 16. En tanto, el equipo de Primera División de básquet continúa su camino regional como visitante, tras enfrentar el jueves a Club Plottier y con la mira puesta en el duelo del lunes ante Deportivo Roca.

El broche de oro deportivo será el domingo a las 17 en el Parque Rosauer, con una jornada recreativa y de evaluación de temporada para cerrar el año de Tiro con Arco.