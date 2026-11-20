Una exjueza y un médico forense cuentan a LM Cipolletti cómo construyeron, entre mensajes, pasillos judiciales y copas de vino, una saga policial negro que ya va por su segunda entrega.

Todo empezaba con un mensaje: “¿Estás?”. Del otro lado, la respuesta: “Sí, abrime”. Gustavo Breglia tenía su oficina muy cerca del espacio laboral de Alejandra Berenguer . Él subía con una idea, bajaba, y la trama seguía por WhatsApp . Cada quince días, se juntaban, abrían una botella de vino y se ponían a trabajar.

Así, a cuatro manos, nació " Muertes administradas" , la primera novela de la saga "El Tridente". Ahora, con “ Muertes necesarias ” , vuelven sobre aquel proceso para contar cómo se construyó esta historia.

Omar Novoa

Dos nombres conocidos en los pasillos

Para quienes transitan los juzgados de Cipolletti, Berenguer y Breglia no necesitan presentación. Sin embargo, el proyecto literario los muestra desde una perspectiva nueva y, a su vez, muy cercana. Ella vivió gran parte de su vida abocada a la justicia y ocupó cargos como fiscal en comisaría, secretaria, fiscal, jueza de instrucción, camarista y jueza. Él es médico forense del Poder Judicial y docente de medicina legal en la Facultad de Medicina, con un pasado como cirujano en misiones humanitarias internacionales.

Conocen por dentro los casos que conmocionaron a la región pero hoy promocionan una creación en conjunto que combina la ficción, sus experiencias y sus ganas de explorar nuevos mundos.

Un “esqueleto” con mucha vida

Breglia había arrancado solo, en 2021, con un esqueleto de historia que dejó descansar. Trabajaban en el mismo edificio, pero casi sin trato, hasta que una investigación que no prosperó los puso a conversar. Hablaron de gustos literarios, ganaron confianza, y ella le dijo que a ese borrador le faltaba un personaje. “Sentite con la libertad de hacer lo que quieras”, le contestó él.

Fue entre abril y mayo de 2024. Él quería que ella corrigiera; ella quería que escribiera con él. Acordaron una condición: si algún día publicaban, sería con pseudónimo. Se entusiasmaron, y escribieron durante todo 2024. En siete u ocho meses, muy rápido, quedaron escritos los tres libros de la saga.

Omar Novoa

Después vino una pausa profunda en 2025, y en enero de 2026 llegó la pregunta: ¿qué hacemos con esto? La respuesta fue publicar. El segundo libro sale ahora; el tercero está en corrección y hay un cuarto, escrito casi hasta la mitad, que todavía no saben hacia dónde va.

Para Berenguer, la novela policial negra no estaba en los planes: sabía que quería retirarse, pensaba viajar, tal vez vivir en otro lugar. Hoy, en cambio, está de gira.

Una ciudad que es todas las ciudades

La novela transcurre en "Ciudad Valletana", un nombre elegido a propósito para correr el foco de Cipolletti. La idea era que el Alto Valle entero pudiera reconocerse: el río, la barda, la bicisenda y un otoño tan particular como parecido en todos sus rincones.

Funcionó, quizás demasiado bien. En las presentaciones, la gente de Roca creyó que era Roca; la de Cipolletti, que era Cipolletti. Y varios se reconocieron en los personajes: una funcionaria de Cultura aseguró que la fiscal Martha Bustillo era tal persona; un fiscal, que era una colega de Bariloche. No era ninguna. “Era una construcción imaginaria”, explica Berenguer, aunque con algunos datos propios…

Omar Novoa

“Gabriela” o la contradicción andando

La protagonista, una médica forense que acepta realizar asesinatos por encargo, empieza el libro movida por el dinero. Pero el dinero es solo el enganche, el que le tiende el policía Luis Contador. Después, algo se destapa que ni ella ni él entienden del todo: una motivación que tiene que ver con descubrirse y desconocerse.

Gabriela es una contradicción permanente, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde: tan desapacible que puede soltar dos lágrimas y seguir con lo suyo. Por momentos se puede identificar la adrenalina al no saber si puede ser descubierta. Breglia menciona que hay una línea que nunca cruza: jamás fraguó un informe. “Por supuesto que no tenía ética, porque limpiaba gente; más nunca hizo trampa”.

El libro tampoco busca la comodidad del lector. No es reivindicativo; el personaje rompe a propósito con la empatía. Los giros imprevisibles son parte del pacto: una trama predecible, afirman, se vuelve “aburrida”.

Detrás hay una experiencia concreta. Ambos recibieron declaraciones, estuvieron en juicios, hablaron con víctimas y familiares para quienes ninguna condena alcanza. Gabriela ejecuta una justicia por mano propia que termina no siendo justa, "que es la vida misma". Por eso dicen que quien lea la saga va a leer las noticias policiales de otra manera. "Es un libro incómodo", sostienen.

Omar Novoa

El vino, la comida y el perfume: los sentidos a merced de una historia

Nada es azaroso. El vino que toman los personajes es el que ellos tomaban mientras escribían, y lo llevan a cada presentación; hay lectores que se sacaron fotos abrazados a la botella. También les preguntan por el perfume de los protagonistas y por la música que escuchan. Todo fue seleccionado. Dentro de la historia, hay una porqué de cada comida y cada momento de encuentro que tienen los personajes principales de la historia.

“Inteligencia artesanal”

En 2024 la inteligencia artificial todavía no estaba tan difundida, así que la historia es, dicen, “inteligencia artesanal”. La usaron después, como herramienta de corrección ortotipográfica. No tocó el estilo, que ellos definen como sarcástico, oscuro, de a ratos rozando la sátira. Como los libros son autopublicados, con Editorial Dunken, que trabaja con autores independientes, no hubo corrector contratado.

¿Del papel a la pantalla?

Ambos dicen que sí. Berenguer, que se define como inquieta, es la que explora el terreno: editoriales, libreros, vínculos con la publicidad, y también lo que implicaría llevar la historia a la pantalla y la necesidad de trabajar con guionistas. En este sentido, agrega que es “consciente de las dificultades” y agrega: “Nadie descubre a dos autores regionales de la nada, y nacionalizar un libro desde el interior cuesta mucho más”.

Sin embargo, creen que la historia tiene con qué. La región está hoy en el mapa nacional por Vaca Muerta, y la saga la muestra desde otro lado, el cotidiano: una novela policial con realidades judiciales, policiales, sociales y políticas. “Es un corredor muy violento”, afirma Berenguer.

Lo que viene: Muertes necesarias

La segunda entrega arranca donde las heridas quedaron abiertas. Veinte años después de un crimen que marcó la carrera de la fiscal Martha Bustillo, la desaparición de una joven vuelve a sacudir la ciudad. Con su colaborador Evaldo López, Bustillo investiga una red de poder, narcotráfico y complicidades que roza a hombres acostumbrados a la impunidad, mientras reaparecen Gabriela Tabares y Luis Contador. Esta vez, además, aparece la prensa, en la figura de la periodista Fabiana Alcorta.

El rigor sigue siendo el sello: ella aporta la mirada sobre tribunales y litigación oral; él, la reconstrucción de escenas y el análisis de la evidencia. Y las rutas patagónicas, como la Ruta 151, dejan de ser paisaje para volverse un personaje más.

Los autores lo resumen en una frase: “Hay muertes que la Justicia investiga. Y otras que alguien decide que son necesarias.”