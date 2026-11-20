La obra del "Parque del Mercado" avanza con la construcción de una ciclovía sobre calle Pacheco desde Mengelle hasta Rivadavia.

La obra del "Parque el Mercado" avanza en la construcción de la nueva ciclovía.

La obra del " Parque del Mercado " presenta avances respecto de la construcción de la ciclovía sobre calle Pacheco desde Mengelle hasta Rivadavia. Durant toda la semana se llevó a cabo la colocación de hormigón. Posteriormente, se avanzará sobre el espacio verde y el movimiento de suelo para la ejecución de la vereda.

Debido a estas tareas, quienes circulan por la zona pueden ver la señalización que se colocó para advertir la presencia del personal que está trabajando y la solicitud de transitar con precaución.

Con dicha obra se busca revalorizar y poner en valor el sector comprendido por calle Pacheco entre Rivadavia y Mengelle, incorporándolo al circuito de espacios públicos de la ciudad mediante un diseño que favorece la circulación peatonal, el encuentro ciudadano y la integración paisajística.

El Parque del Mercado se lleva a cabo según la Licitación Pública N° 16/26, por la empresa adjudicada Cepiem SRL.

Sobre el proyecto

El proyecto se desarrollará en un terreno que históricamente constituyó un espacio excedente del tejido urbano. La propuesta busca revalorizar y poner en uso este sector, incorporándolo al circuito de espacios públicos de la ciudad mediante un diseño que favorece la circulación peatonal, el encuentro ciudadano y la integración paisajística.

El diseño toma como referencia al álamo, especie emblemática del Valle, como elemento representativo del paisaje regional. Este se incorpora como protagonista del arbolado y objeto de diseño, especialmente en las dos cabeceras que conforman los puntos de inicio y cierre del recorrido.

El Parque posee un trazado lineal, entre calles Mengelle y Rivadavia, que conecta dichas cabeceras mediante un espacio apergolado central, conformando un recorrido continuo que estructura el conjunto. La propuesta se completa con áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano que aportan confort y funcionalidad al espacio.

El Parque del Mercado busca consolidar un nuevo espacio público de calidad, promoviendo la integración urbana, la puesta en valor del borde ferroviario y la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre calle Pacheco.

El Paseo del Mercado jerarquizará una zona de Cipolletti.

Un espacio integrado y renovado

Entre los elementos principales previstos para el desarrollo de la obra se destacan:

Paseo peatonal lineal con estructura apergolada.

Dos cabeceras o plazas secas con presencia predominante del álamo.

Parquización y tratamiento paisajístico del entorno.

Sistema integral de alumbrado público.

Mobiliario urbano y áreas de descanso.

Tareas de mantenimiento vial: dónde trabajarán este viernes

El Municipio continúa ejecutando el cronograma diario de mantenimiento de calles en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de mejorar la circulación y la seguridad vial.

Durante la jornada de este viernes 20 de noviembre se realizará reparación y nivelación de calles de tierra en:

Maria Elvira

12 de Septiembre

Calle Falucho

10 de Febrero

Distrito Vecinal Noreste

Por otro lado, se realizarán tareas de reparación de pavimento y cordón cuneta en calle Manuel Estrada entre Falucho y Venezuela. Mientras que en calle Almirante Brown y M. Muñoz se ejecuta el preparado y colocación tapa de hormigón en cámara en red de cloaca.

En calle 9 de Julio y Villegas se llevarán a cabo trabajos de colocación de losas de hormigón.