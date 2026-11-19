El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento educativo. Es una de las principales pruebas que presentó la parte acusadora.

El momento en que el acusado le dispara a la víctima. El hecho ocurrió frente a una escuela de Cinco Saltos y está siendo juzgado en Cipolletti.

Continúan el juicio contra Francisco Esteban Castillo por el homicidio a balazos de Diego David Fasce , ocurrido el 25 de junio del año pasado frente a la Escuela Primeria 63 de Cinco Saltos .

El debate oral y público se realiza en la sede penal de Cipolletti con la participación de un jurado popular, bajo la conducción del juez Guillermo Merlo . El martes, en la primera de las audiencias, el magistrado brindó las instrucciones a los integrantes del jurado y luego se pasó los alegatos de apertura en la que las partes -Fiscalía, Querella y Defensa- expusieron su teoría del caso. Posteriormente declararon los testigos de la parte acusadora.

En tanto que el miércoles siguieron policías, peritos forenses y especialistas en balística e informática. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Silvia Mariel Ramos , oficial Subinspector, que trabaja en el Cuerpo de Información Judicial de Cinco Saltos, sección que antiguamente se denominaba Brigada de Investigaciones.

La uniformada tuvo a su cargo la búsqueda de testigos, que se complementó con las entrevistas para recabar información para sumar a la causa judicial.

Pero además se encargó de recolectar registros fílmicos de cámaras de seguridad instaladas en cercanías al lugar del hecho. Y en este marco hubo una que despertó especial interés y fue la perteneciente al propio establecimiento educativo, la que captó la secuencia completa del ataque.

El video fue reproducido en la sala de audiencias y causó un fuerte impacto porque muestra en detalles como se produjo el mortal ataque a tiros. Las imágenes están acompañados por el relato que efectúa la misma uniformada.

Ocho tiros por la espalda

El caso investiga un episodio registrado el 25 de junio de 2025, alrededor de las 17:30, sobre la calle Viedma de Cinco Saltos, frente a la Escuela Primaria Nº 63 y en un horario de alta circulación por la salida de estudiantes.

Según la acusación presentada por los fiscales Gustavo Herrera y Judith Saccomandi, el imputado circulaba en un auto Renault Logan junto a su pareja Jessica Quintero, cuando interceptó a Diego David Fasce de 37 años —expareja de su sobrina—, quien se desplazaba en un Peugeot 408 con su nueva pareja, dos hijos menores de la mujer y un sobrino adolescente. Tras una discusión en la vía pública, la víctima intentó regresar a su rodado, momento en el cual el acusado descendió armado.

De acuerdo con la teoría del caso, el agresor le efectuó al menos ocho disparos por la espalda. Seis de los proyectiles impactaron en su cuerpo y le provocaron la muerte en el acto, tras lo cual el imputado escapó del lugar.

Estefania Petrella.

Castillo llegó al juicio acusado del delito de “homicidio con alevosía agravado por el uso de arma, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra” en calidad de autor, calificación que prevé como única pena la prisión perpetua.

El tribunal evaluará además los antecedentes de conflictividad previa entre los involucrados. La hipótesis de la parte acusadora lo adjudica a discrepancias por la propiedad de un teléfono celular.

En este marco, la defensa representada por los abogados Michel José Rischmann, acompañado por Francisco Damián Jara, no negó la autoría del crimen y apuntó a la violencia de género que sufría Yamila Castillo, sobrina del acusado, que era pareja de la víctima.

En este punto cargó contra la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, al afirmar que la chica había presentado “más de cinco denuncias”, pero que no prosperaron y ni le formularon cargos, aseveró. Destacó que su defendido era trabajador, “buen padre de familia y buen ciudadano”.