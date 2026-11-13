El Gobernador presentó el Presupuesto 2027 de Río Negro: más de $4,7 billones y 383 obras públicas

La iniciativa destina más de $508.000 millones a infraestructura, prioriza educación, salud y seguridad, y contempla un incremento del 44% en los recursos provinciales.

El Gobernador de Río Negro presentó el presupuesto 2027 que deberá ser debatido en la Legislatura.

El gobernador Alberto Weretilneck presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Río Negro , que contempla recursos por más de 4,77 billones de pesos y un incremento del 44% respecto del ejercicio anterior.

La iniciativa fue remitida formalmente al presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti , para iniciar su tratamiento parlamentario. La propuesta establece las prioridades económicas, sociales y de infraestructura que tendrá la administración provincial durante el próximo año.

El proyecto prevé una asignación total de $4.778.380.676.981 , con especial atención a educación, salud, seguridad y obra pública. Además, contempla una inversión superior a $508.000 millones para ejecutar 383 obras distribuidas en el territorio rionegrino.

La planificación económica se organiza alrededor de cuatro objetivos: mantener la estabilidad fiscal, impulsar las inversiones productivas, fortalecer la infraestructura provincial y avanzar en la modernización tecnológica de los organismos que integran el Estado.

El Gobierno provincial busca acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la energía, la minería, la industria y la logística, mediante inversiones que permitan ampliar los servicios y generar condiciones favorables para el empleo.

Educación, salud y seguridad: cuánto dinero recibirán

La educación pública concentra la mayor asignación de recursos dentro del proyecto presupuestario. El Gobierno destinará $1.232.698 millones, equivalentes al 26% del total, para garantizar el funcionamiento del sistema educativo y sostener las inversiones escolares.

Estos fondos permitirán financiar los salarios del personal, el mantenimiento de establecimientos y las necesidades operativas de las instituciones educativas. También contemplan intervenciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas rionegrinas.

Por su parte, el sistema de Salud Pública de Río Negro contará con $545.067 millones, una cifra que representa el 11% del presupuesto. Los recursos estarán destinados al funcionamiento de hospitales, centros sanitarios y servicios de atención.

En materia de seguridad, la administración provincial proyecta una inversión de $461.761 millones, equivalente al 10% del total. Esta partida comprende el funcionamiento de la Policía, el Servicio Penitenciario y otros organismos vinculados con la protección ciudadana.

Otro aspecto significativo es el gasto salarial. El proyecto reserva $2.466.672 millones para pagar los sueldos de los empleados públicos, lo que representa aproximadamente el 52% de todos los recursos contemplados para el próximo ejercicio.

Según la distribución del personal provincial, el 40% trabaja en Educación, el 17% en organismos policiales, penitenciarios y de seguridad, mientras que otro 16% desarrolla sus actividades dentro del sistema de salud pública.

Esto significa que el 73% de los trabajadores estatales de Río Negro cumple funciones relacionadas directamente con tres servicios esenciales, un dato que explica la importancia del gasto salarial dentro de la estructura presupuestaria provincial.

Las 383 obras públicas previstas para Río Negro en 2027

Uno de los principales ejes del Presupuesto Provincial 2027 será la inversión en infraestructura. El proyecto contempla más de $508.000 millones para desarrollar 383 obras, incluyendo nuevas intervenciones y trabajos que actualmente se encuentran en ejecución.

La distribución prevista alcanza a municipios, comisiones de fomento y localidades de distintas regiones. El objetivo planteado por el Ejecutivo es mejorar la conectividad, ampliar servicios esenciales y acompañar las necesidades de infraestructura del territorio.

Las obras viales concentran la mayor proporción de inversión, con $151.841 millones, equivalentes al 29,84% del programa. Los fondos estarán destinados a intervenciones sobre rutas y caminos de la provincia.

En segundo lugar aparecen las obras de agua potable y saneamiento, que recibirán $110.205 millones, correspondientes al 21,66% de la inversión. Se trata de infraestructura vinculada con la prestación y ampliación de servicios básicos.

También se contemplan $76.381 millones para vivienda y urbanismo, mientras que la infraestructura educativa recibirá $64.066 millones. En el área sanitaria, las obras previstas representan una inversión de $46.306 millones.

El programa se completa con proyectos vinculados con edificios públicos, sistemas de riego, electrificación rural, gas y seguridad. Estas intervenciones forman parte de la estrategia provincial para ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo.

Cómo se financiarán las obras públicas

El esquema de financiamiento establece que el 51% de las inversiones en infraestructura se cubrirá con recursos provinciales, mientras que el 49% restante dependerá de fuentes externas contempladas dentro de la planificación financiera.

Entre los organismos internacionales mencionados aparecen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, FONPLATA y la Agencia Francesa de Desarrollo, entidades que participan en mecanismos de financiamiento para proyectos de infraestructura de gran magnitud.

La combinación de recursos propios y externos busca sostener el programa de obras previsto para 2027. Sin embargo, su ejecución dependerá del desarrollo presupuestario y de la disponibilidad efectiva de las distintas fuentes de financiamiento.

Cuánto dinero recibirán los municipios de Río Negro

El proyecto también contempla una partida de $512.067 millones para coparticipación municipal, equivalente al 11% del presupuesto provincial. Estos fondos estarán destinados a los gobiernos locales para sostener sus actividades y servicios.

La distribución constituye una fuente de ingresos para las administraciones municipales, que deben afrontar gastos de funcionamiento y distintas prestaciones comunitarias. La propuesta incluye, además, inversiones provinciales que se ejecutarán en diferentes localidades.

De esta manera, el esquema presupuestario combina transferencias de recursos con obras de infraestructura. La planificación presentada no detalla en esta información cuáles serán los montos específicos que recibirá cada municipio rionegrino durante 2027.

Deuda pública y distribución de los recursos provinciales

En relación con el origen de los fondos, el proyecto establece que el 52% de los recursos será de procedencia nacional, mientras que el 34% corresponderá a ingresos provinciales y el 14% restante provendrá de financiamiento.

Respecto de su utilización, el 79% estará destinado al funcionamiento del Estado, incluyendo salarios, bienes, servicios y transferencias. Otro 14% se asignará a obras y equipamiento, mientras que el 7% cubrirá compromisos financieros.

La propuesta también incorpora $395.102 millones para atender los servicios de la deuda pública, incluyendo amortizaciones, intereses y comisiones. Además, establece una relación de deuda equivalente al 11% de los ingresos netos provinciales.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que esta distribución busca mantener una administración responsable de las finanzas públicas, sin abandonar las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento económico y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Con la presentación realizada este viernes, el Presupuesto de Río Negro para 2027 ingresó formalmente en la instancia legislativa. El proyecto deberá ser analizado por los representantes provinciales antes de avanzar hacia su eventual aprobación.