Salarios estatales en Río Negro: entre el rechazo a Unter y la reapertura paritaria de ATE

El cierre del año encuentra a los gremios estatales de Río Negro con escenarios dispares frente a la Provincia por los salarios y el bono.

El cierre del año marca un escenario de definiciones clave y posturas contrapuestas en torno a la situación salarial de los empleados estatales de Río Negro , atravesada por los reclamos frente a la pérdida del poder adquisitivo y las negociaciones por los pagos extraordinarios de fin de año.

Mientras el gobernador Alberto Weretilneck descartó de plano una recomposición salarial durante un tenso cruce con Unter en Cipolletti , la UPCN exigió el pago de una suma remunerativa de 500 mil pesos y ATE confirmó que la paritaria se reabrirá el próximo jueves 3 de diciembre .

De este modo, los tres sindicatos con representación en el Estado rionegrino encaran la recta final del calendario con estrategias diferenciadas y una agenda centrada en el aguinaldo, el bono de fin de año y la pauta salarial para el inicio de 2027 .

Cruce en Cipolletti y rechazo a la recomposición con Unter

La postura más inflexible del Ejecutivo provincial se evidenció ayer en Cipolletti, cuando Alberto Weretilneck asistía a un acto oficial y fue abordado por la conducción de Unter, encabezada por su secretaria general, Laura Ortiz. Al ver a la delegación sindical, el mandatario se anticipó con una consulta: "¿Cuál de todos los temas?".

La dirigente docente reiteró los reclamos que el gremio considera pendientes: recomposición salarial, convocatoria a paritaria, condiciones laborales, derechos sindicales y respuestas concretas para los jubilados. Desde el sindicato sostuvieron que "no alcanza con actualizar salarios por inflación cuando seguimos perdiendo poder adquisitivo y acumulando endeudamiento. No alcanza con anunciar mesas de trabajo si no hay diálogo ni soluciones".

La respuesta del gobernador fue cortante: "No va a haber recomposición". Weretilneck justificó la negativa en las dificultades vinculadas a los ingresos provinciales y el incremento de las erogaciones del Estado. "No va a haber recomposición si no, lo hubiésemos hecho. Es el dinero que tenemos", insistió.

El pedido de UPCN: 500 mil pesos incorporados al salario

En paralelo, la UPCN formalizó un planteo diferenciado ante el gobierno de Weretilneck. Motivado por el aumento de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo, la suba de tarifas y las recomposiciones salariales consideradas magras, el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi solicitó una "suma extraordinaria" no menor a 500 mil pesos por trabajador.

El sindicato estatal aclaró que ese monto "no debe ser considerada un bono ni una gratificación extraordinaria", sino un reconocimiento económico incorporado a la estructura salarial, a cuenta de futuros incrementos, dentro de los conceptos de antigüedad y zona desfavorable. Con esa fórmula, buscó distinguirse de los pedidos históricos de ATE y de las herramientas habituales del Ejecutivo.

"Entendemos que la realidad económica de los trabajadores no admite más dilaciones. Los salarios deben dar respuestas a las necesidades de las familias y reconocer la trayectoria, los años de servicio y las particularidades de quienes trabajan en nuestra provincia", señaló la organización. Finalmente, advirtió: "La situación exige decisiones políticas responsables, sensibilidad social y respuestas concretas. Los trabajadores estatales no necesitan anuncios, necesitan salarios que les permitan vivir con dignidad".

ATE confirmó paritarias para el 3 de diciembre

Por otra parte, el secretario general de ATE a nivel nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar, confirmó que el próximo jueves 3 de diciembre se reabrirá la discusión salarial para los empleados públicos de Río Negro. El anuncio llegó tras mantener una extensa reunión con Weretilneck.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Aguiar detalló los puntos que formarán parte de la mesa de negociación de fin de año:

Fecha de pago del aguinaldo, que deberá concretarse antes de las fiestas.

Valor del bono extraordinario de fin de año.

Monto del adicional por indumentaria.

Actualización del ítem de ayuda escolar.

Incremento de todas las asignaciones familiares.

Aumento salarial para el primer cuatrimestre de 2027 (enero, febrero, marzo y abril).

En su publicación, el dirigente sindical contrastó la instancia de diálogo provincial con la política económica del Gobierno nacional. "En tiempos de ajuste, recortes y salarios congelados en la Nación, logramos que en Río Negro pase otra cosa. Podemos discutir más o discutir menos, pero lo cierto es que hemos mantenido un ámbito de diálogo abierto", expresó.

Asimismo, Aguiar sostuvo: "A nivel nacional, prometieron bajar la inflación y lo único que bajaron son los salarios. Tenemos que defender el logro de que la paritaria se mantenga abierta en la provincia". Y concluyó: "No es lo mismo, no da lo mismo. Tenemos que valorar la paritaria provincial frente a la motosierra nacional".