Pase a planta permanente en Río Negro: el importante anuncio para trabajadores de escuelas de Cipolletti

El Consejo Escolar confirmó una fecha clave para informar los pasos del proceso de regularización laboral. Los requisitos y plazos para acceder al beneficio.

Anuncian fechas para el pase a planta permanente de trabajadores estatales de escuelas de Cipolletti.

El Consejo Escolar de Cipolletti difundió un comunicado dirigido al personal de Servicio de Apoyo contratado de las instituciones educativas de la ciudad, en el marco del proceso de pase a planta permanente impulsado por el Gobierno de Río Negro . La información busca orientar a los trabajadores que reúnen las condiciones para regularizar su situación laboral y acceder a una mayor estabilidad dentro de la administración pública provincial.

La comunicación se conoció luego de que el Ejecutivo provincial reglamentara el procedimiento que alcanza a más de 4.000 trabajadores estatales . La medida contempla una instancia obligatoria de adhesión individual y establece requisitos, documentación y plazos para avanzar en la regularización contractual.

Desde el organismo educativo cipoleño confirmaron que el martes 10 de noviembre se brindará información detallada sobre los pasos que deberán seguir los trabajadores alcanzados. También se organizarán canales de comunicación para acompañar las distintas etapas del trámite.

Qué anunció el Consejo Escolar de Cipolletti

A través de un comunicado oficial, el Consejo Escolar de Cipolletti, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, manifestó su disposición para asesorar al personal contratado que se encuentre en condiciones de acceder al pase a planta permanente.

"En el marco de este proceso sumamente importante para cada trabajadora y trabajador de nuestras escuelas, informamos que estamos a total disposición para brindar todo el asesoramiento que necesiten en esta etapa de pase a planta permanente", expresaron desde el organismo.

La institución anticipó que el próximo martes se comunicará con los establecimientos educativos para explicar el procedimiento correspondiente y cuáles son las acciones que deberán realizar los agentes interesados en participar del proceso de regularización.

"El próximo martes 10 se les comunicará de manera detallada a todo el personal contratado que se encuentra en condiciones de pase a planta acerca del procedimiento correspondiente y cuáles son los pasos a seguir", señalaron desde el Consejo Escolar.

Además, aclararon que las páginas oficiales del Gobierno de Río Negro ya cuentan con información sobre el procedimiento. De esta manera, los trabajadores pueden consultar los requisitos y comenzar a gestionar la documentación necesaria.

Pase a planta permanente: quiénes pueden acceder al beneficio

El Gobierno de Río Negro reglamentó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial el régimen de regularización contractual destinado a más de 4.000 agentes del Poder Ejecutivo provincial que cumplen determinadas condiciones laborales.

El procedimiento alcanza al personal temporario y contratado en relación de dependencia que haya iniciado su vínculo laboral con el Estado provincial hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y lo haya mantenido de manera ininterrumpida.

Para quienes se encuentran contratados bajo la modalidad de prestación de medios, la normativa establece que deben acreditar una antigüedad contractual no inferior a un año al 31 de diciembre de 2025.

Otro de los requisitos es no registrar sanciones disciplinarias superiores a diez días de suspensión durante los últimos dos años. El cumplimiento de estas condiciones será evaluado durante las instancias administrativas posteriores a la adhesión.

Cómo inscribirse y cuál es la fecha límite

La primera etapa del procedimiento consiste en completar una declaración jurada de adhesión individual, requisito obligatorio para continuar con las siguientes instancias de regularización. El plazo de inscripción permanecerá habilitado hasta el 19 de noviembre de 2026.

El trámite debe realizarse de manera digital a través de la plataforma oficial paseaplanta.rionegro.gov.ar, donde cada trabajador deberá ingresar con el usuario y la contraseña proporcionados por el área de Recursos Humanos de su organismo.

Para completar la inscripción, los agentes deberán presentar la siguiente documentación:

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado actualizado de antecedentes emitido por la Policía de Río Negro.

Certificado actualizado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

En aquellos casos donde los trabajadores no cuenten con conectividad o tengan dificultades para acceder a la plataforma, deberán dirigirse al área de Recursos Humanos correspondiente para formalizar su inscripción dentro del plazo establecido.

Qué sucederá después de la inscripción

Una vez concluida la etapa de adhesión, las áreas de Recursos Humanos de los distintos organismos provinciales deberán verificar la documentación presentada, certificar los servicios prestados y elaborar los informes correspondientes a cada legajo.

Estas evaluaciones permitirán determinar qué agentes cumplen con las condiciones establecidas para continuar avanzando en el proceso. Por lo tanto, completar la inscripción no implica automáticamente el ingreso a planta permanente, sino que constituye el primer paso obligatorio.