Robaron toda la carne del comedor de una parroquia y defecaron en el interior antes de irse

El hecho ocurrió en el salón cocina de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Choele Choel, donde semanalmente se preparan alimentos para personas que necesitan asistencia.

Robaron toda la carne del comedor de una parroquia y defectaron en el interior antes de irse.

Un hecho de inseguridad y vandalismo generó indignación en la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Choele Choel , luego de que personas desconocidas ingresaran al salón cocina de la institución y sustrajeran toda la carne que se encontraba destinada a la preparación de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad.

Quienes colaboran con la parroquia comenzaron a arribar a las instalaciones para comenzar con la elaboración del almuerzo y se encontraron con un escenario triste y desagradable. En consecuencia, esto provocó preocupación entre quienes participan de las actividades solidarias.

Según informaron desde la institución religiosa, los responsables se llevaron toda la carne almacenada en el salón cocina y, además, ensuciaron el espacio con necesidades fisiológicas , afectando las condiciones de higiene de un lugar utilizado habitualmente para la preparación de alimentos.

A través de un comunicado difundido públicamente, desde la parroquia manifestaron su malestar por lo ocurrido y remarcaron la importancia que tiene este espacio para numerosas familias de la comunidad:

“Este espacio es de todos, un lugar de encuentro, de servicio y solidaridad”, expresaron desde la institución, al recordar que cada martes, jueves y viernes reciben a personas que concurren al comedor y preparan viandas destinadas a quienes necesitan acompañamiento alimentario.

El salón cocina cumple una función social importante. El trabajo es realizado bajo las medidas de higiene que se requieren, con alimentos aptos para consumo y con el cariño y la esperanza de contribuir en el presente de quienes tres veces por semana asisten para poder comer.

Por ese motivo, el robo no solo representa una pérdida de mercadería, sino que también afecta directamente los recursos destinados a las personas que concurren al comedor.

Desde la parroquia lamentaron especialmente que el hecho se haya producido en un espacio comunitario dedicado a brindar asistencia.

"Duele mucho que se dañe un lugar que está al servicio de quienes más lo necesitan", señalaron en el comunicado.

Ante lo sucedido, los responsables de la institución solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho.

En ese sentido, pidieron a quienes hayan observado movimientos sospechosos o puedan aportar algún dato que se acerquen a la parroquia para comunicarlo.

Pese a la situación, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús reafirmaron su compromiso de continuar con las actividades solidarias y el acompañamiento a las personas que necesitan asistencia.

"Que estas situaciones no nos quiten las ganas de ayudar, ni apaguen el deseo de seguir haciendo el bien", expresaron, transmitiendo un mensaje de perseverancia frente a lo ocurrido.

Finalmente, convocaron a la comunidad a cuidar los espacios construidos mediante el esfuerzo colectivo, destacando la importancia de preservar los lugares destinados a la solidaridad y la contención social.

La comunidad se expresó en redes

Tras conocerse el hecho, la indignación y la tristeza no tardaron en manifestarse en las redes sociales, donde vecinos y colaboradores volcaron su impotencia ante semejante acto de maldad. Diversos usuarios expresaron su dolor por el ataque a un espacio que mantiene las puertas abiertas para que todos puedan comer, destacando el valor de quienes entregan su tiempo por puro amor al prójimo.

Pese al trago amargo y a la falta de empatía de los responsables, la comunidad coincidió en que estas situaciones deben servir para fortalecer el trabajo solidario, unirse más que nunca y seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

La solidaridad siempre puede más

Más allá de los análisis, sentires y pesares, la comunidad alentó a que se continúe con este labor social y ofrecieron aportar dinero para reponer la mercadería robada así como pusieron a disposición los alimentos que tenían en sus hogares.