Un joven de 26 años fue detenido en el Alto Valle luego de presentarse en la vivienda de su hermana e incumplir una prohibición de acercamiento.

Violó una restricción de acercamiento, intentó esconderse en lo de un vecino y terminó preso. Foto: Gentileza.

Un joven de 26 años terminó detenido el jueves 5 por la tarde en Villa Regina luego de romper una medida cautelar y presentarse en la vivienda de su hermana. Al notar la llegada del personal policial, intentó escapar refugiándose en el inmueble de un vecino, pero fue alcanzado por los efectivos.

El hecho se desencadenó tras un llamado al Centro de Monitoreo por parte de una vecina del barrio La Grava , quien alertó que su hermano —sobre quien rige una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia— se encontraba merodeando las inmediaciones de su casa.

Un patrullero de la Comisaría 5° acudió de inmediato al sector. Al divisar el móvil cerca de la plaza del barrio, el sospechoso emprendió la huida e ingresó sin autorización a la propiedad lindera para ocultarse.

Con la confirmación de la vigencia de la cautelar y el permiso del propietario del inmueble donde se había escondido, los uniformados ingresaron al lugar y redujeron al implicado, quien se encontraba oculto en una de las habitaciones.

El joven fue trasladado a la unidad policial y quedó alojado a disposición del fiscal de turno, quien dispuso su detención formal en una causa por desobediencia a una orden judicial.

En Huergo: Amenazó a una vecina con un cuchillo y terminó en la comisaría

Un hombre de 25 años fue demorado este durante la tarde del miércoles en la zona rural de Ingeniero Huergo, luego de ser denunciado por amenazar a una mujer con un cuchillo en inmediaciones al barrio La Costa. En el procedimiento, efectivos policiales le encontraron el arma blanca entre sus prendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 cuando personal de la Comisaría 16° recibió un llamado telefónico de una vecina que alertó sobre la presencia de un joven que la estaría amenazando con un cuchillo.

Ante la situación, una patrulla se dirigió hacia el sector señalado y, sobre un camino rural del barrio La Costa, logró identificar al sospechoso, un sujeto de 25 años que vive en el mismo barrio.

Durante el accionar policial los efectivos encontraron entre sus pertenencias un cuchillo que se encontraba guardado dentro de una vaina.

Al ser entrevistada por los uniformados, la mujer confirmó que había sido amenazada directamente con el arma blanca por el joven, quien posteriormente se había retirado del lugar.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal de turno, Juan Carlos Luppi, dispuso la demora del hombre, el secuestro del cuchillo y la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.