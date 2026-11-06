Condenaron a 9 años de prisión al ex movilero de LU19 por abuso sexual

Un tribunal de la ciudad de Cipolletti condenó a la pena de 9 años de prisión a un hombre declarado responsable penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado , agravado por su condición de guardador de hecho. La víctima es un niño de su entorno familiar.

El acusado, un ex movilero de la radio estatal LU19 , no irá a la cárcel por el momento debido a que la sentencia dictada por los jueces Guillermo Baquero Lazcano , Julio Sueldo y Marcelo Gómez no se encuentra firme y puede ser apelada por la defensa particular a cargo del abogado Leonel Herrera Montovio . La identidad del condenado se mantiene bajo reserva para preservar a la víctima.

Las pruebas y el desarrollo del proceso judicial

La investigación judicial estuvo a cargo del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscal del caso Rocío Guiñazú y la defensora de menores Alicia Merino. La causa avanzó a partir de la formulación de cargos realizada en febrero de 2024, tras una serie de pesquisas por ataques ocurridos entre 2015, 2020 y el segundo semestre de 2023. Entre los elementos probatorios decisivos se destacó la declaración brindada por el menor en cámara Gesell.

Estefania Petrella

El juicio de responsabilidad se desarrolló a puertas cerradas para preservar la intimidad de la víctima. A lo largo de cuatro jornadas de debate declararon 29 testigos, instancia en la que la defensa intentó sostener la inocencia del imputado alegando su ausencia en la región en las fechas señaladas, postura que fue desestimada por los magistrados al emitir el fallo declaratorio.

La desvinculación de la emisora estatal

Tras tomar estado público la imputación judicial, la conducción de Radio Televisión Río Negro (RTRN) resolvió la cesantía inmediata del trabajador. El presidente de la empresa pública, Fabián Galli, confirmó en su momento la medida: "La relación laboral está terminada desde el primer minuto en que empecé a presidir la empresa, más allá de lo que vaya a determinar la Justicia en su momento. Tenemos que ser respetuosos y será o no será culpable, pero la relación laboral con nosotros está terminada".

En ese mismo sentido, el funcionario ratificó la postura institucional del organismo frente a este tipo de hechos: "Nosotros no podemos ser accesibles en el sentido laboral con ninguna persona que no solamente llegue a ser investigada, sino que llegue a una audiencia y se le imputan cargos".