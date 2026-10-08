Declararon culpable al ex movilero de LU19 por el abuso sexual de un familiar menor de edad: cuándo se sabrá la pena

Se conoció este jueves el veredicto. El juicio se hizo a puertas cerradas para proteger a la víctima. La condena será de prisión obligatoria.

El movilero de LU19 fue declarado culpable de abuso sexual de un menor. La pena se sabrá la próxima semana.

El ex periodista de la radio estatal LU19 fue declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal de un familiar menor de edad, de quien estaba encargado de su guarda.

El veredicto se comunicó en una audiencia realizada sobre el mediodía de este jueves en los tribunales de Cipolletti, donde se desarrolló el juicio a puertas cerradas para proteger a la víctima.

Ahora el tribunal integrado por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez deberá definir el monto de la sentencia a imponer en el debate de cesura, que se deberá desarrollar en un plazo de cinco días. Según trascendió, por la calificación establecida la pena será de entre 8 y 12 años de prisión , de cumplimiento obligatorio.

El juicio de responsabilidad se inició a fines de septiembre y se desarrolló en un total de cuatro jornadas, en las que estaba previsto que declararan 29 testigos. Por el Ministerio Público Fiscal actuó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal del caso Rocío Guiñazú. También intervino la defensora de Menores, Alicia merino. En tanto que el acusado -H.J.- fue defendido por el abogado particular Leonel Herrera Montovio.

Un caso escalofriante

El caso causó una enorme repercusión cuando tomó trascendencia pública, por la popularidad que gozaba el hombre por su labor mediática. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2015 y 2020 y el segundo semestre de 2023. La causa avanzó bajo un total hermetismo, aunque se pudo saber que contó con evidencias que respaldaron la acusación. Entre ellas se destacó la declaración en cámara Gesell que efectuó el menor abusado, quien tiene un vínculo familiar con el acusado.

Con esos elementos, en febrero de 2024 le formularon los cargos, aunque el hombre permaneció en libertad. En noviembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia del control de acusación, la instancia previa al juicio.

Argumentos de la defensa

La defensa, al inicio del proceso penal, reclamó la inocencia del acusado y para sostenerla plantearon que el periodista estaba fuera de la ciudad al momento de algunos de los hechos denunciados.

Para apuntalar esta hipótesis pidieron una pericia a su teléfono, con la que aspiraban a demostrar su ausencia en la ciudad y la inexistencia de los ataques sexuales. Ese estudio iba a ser efectuado por el área de Informática Forense del Poder Judicial.

Echado del trabajo

Poco después de que se conociera el inicio de la causa judicial, y aún antes de definirse la sentencia, el cronista fue despedido de la radio estatal. " La relación laboral está terminada desde el primer minuto en que empecé a presidir la empresa, más allá de lo que vaya a determinar la Justicia en su momento. Tenemos que ser respetuosos y será o no será culpable , pero la relación laboral con nosotros está terminada ", dijo en su momento el presidente de RTRN, Fabián Galli .

"Nosotros no podemos ser accesibles en el sentido laboral con ninguna persona que no solamente llegue a ser investigada, sino que llegue a una audiencia y se le imputan cargos", destacó el funcionario.

El caso sacudió a la empresa de medios públicos, que ya venía afectada por la condena que recibió el conductor televisivo Emiliano Gatti, a quien le impusieron seis años de cárcel por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Luego el director de la radio pública de Sierra Colorada también había sido denunciado públicamente por maltrato y sexismo.

Mientras que otro locutor de la radio cipoleña, Rubén Osvaldo Retamal, cumple una pena de 8 años de prisión por "abuso sexual gravemente ultrajante" de una niña de 9 años, hija de su entonces pareja, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.