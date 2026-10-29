La Fiscalía busca evitar planteos de nulidad antes del juicio, previsto para diciembre. El abogado del concejal rechazó el pedido y el juez resolverá en noviembre.

Piden quitarle los fueros a un concejal acusado de abuso sexual: cuándo se define y qué argumentó la defensa.

El Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero de un concejal de Valcheta acusado de abuso sexual simple contra una adolescente, en una causa que se encamina a juicio. El planteo busca despejar posibles cuestionamientos legales vinculados con la inmunidad que le otorga su cargo público y evitar que puedan afectar el desarrollo del debate.

El pedido fue presentado durante una audiencia en la que participaron los fiscales Francisco Marano y Ricardo Pridebailo . El juicio tiene previsto comenzar el próximo 9 de diciembre, mientras que la resolución sobre el desafuero se conocerá el 2 de noviembre .

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el hecho investigado no está relacionado con el ejercicio de la función pública del acusado. Sin embargo, consideraron necesario resolver previamente su situación institucional.

El objetivo es evitar que, una vez iniciado el juicio, la defensa pueda plantear nulidades o cuestionar el desarrollo del proceso por las inmunidades que corresponden al cargo de concejal.

Desde la Fiscalía remarcaron que avanzar con el desafuero permitirá despejar cualquier discusión de ese tipo antes del inicio del debate oral.

La defensa se opuso y dio sus argumentos

El abogado particular del concejal, Santiago Guenumil, rechazó el planteo y sostuvo que no corresponde avanzar con el desafuero porque el delito atribuido a su defendido no tiene relación con su actividad como funcionario público.

Además, argumentó que el acusado se mantuvo a disposición de la Justicia durante toda la investigación, respondió a las convocatorias judiciales y tiene previsto presentarse al juicio cuando sea requerido.

Cuándo se conocerá la decisión judicial

El planteo será resuelto por el juez de juicio Guillermo Bustamante, quien dará a conocer su decisión el próximo 2 de noviembre, a las 9:30.

En la audiencia también participó Juan José Álvarez Costa, defensor oficial de niñas, niños y adolescentes, quien acompañó el pedido de la Fiscalía.

Durante su intervención, se refirió al planteo de la defensa sobre la reserva de identidad del acusado y sostuvo que la protección debe estar centrada en la víctima.

El magistrado aclaró que la única restricción vigente sobre la difusión de información del expediente es la prohibición de revelar la identidad de la adolescente.

Una causa con otros dos involucrados

La investigación se inició por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una adolescente. En el expediente también hubo otros dos hombres sometidos a procesos judiciales.

Uno de ellos fue acusado por un hecho de abuso sexual simple y accedió a una suspensión de juicio a prueba, que continúa vigente.

El otro fue condenado a seis años de prisión luego de admitir haber abusado sexualmente de la víctima mediante acceso carnal.

Ahora, la atención está puesta en la decisión judicial sobre el desafuero del concejal, un paso que podría despejar el camino para el juicio previsto para diciembre.