Investigan la muerte de un joven tras una persecución policial: presumen que había entrado a robar en una chacra

La Policía informó que se desvaneció cuando lo detuvieron cerca de la rotonda del tercer puente. Ordenaron la autopsia para determinar de qué murió.

Un supuesto ladrón murió tras una persecución policial. Ocurrió durante los últimos minutos del miércoles en la zona rural de Ferri.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación a raíz de la muerte de un joven de 27 años registrada el miércoles poco antes de la media noche a la vera de la Ruta Nacional 151 , en inmediaciones de la rotonda que conduce al tercer puente que lleva a Neuquén.

La víctima fue identificada por sus familiares como Facundo Antonio Aarón Montiveros. Trascendió que tendría graves problemas de adicciones.

La Policía informó que alrededor de las 23, el Destacamento Especial 128 de Ferri recibieron un llamado que alertaba sobre un robo que se había producido en el sector de chacras. El propietario de la finca lo había descubierto cometiendo la maniobra, y hasta lograron persuadirlo para que desistiera.

Efectivos de esa unidad fueron hasta el lugar y lograron ubicar al sospechoso, quien escapó corriendo, por lo que se produjo una ardua persecución. El muchacho se encontraba muy exaltado. En la huida se arrojó al canal de riego de riego que corre paralelo a la ruta, y tras salir del agua siguió corriendo.

Cuando lo redujeron, los uniformados advirtieron que se había desvanecido, por lo que convocaron al equipo médico del SIARME -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias-, cuyos profesionales constataron poco después que ya no tenía signos vitales.

Operativo en el lugar del hecho

El hecho fue informado al Ministerio Público Fiscal, por lo que se presentó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el fiscal de turno Diego Vázquez y la fiscal adjunta Laura Olea. También acudió el jefe de la Comisaría 32, Leonardo Barra, y el jefe de la Unidad Regional V, Javier Yáñez.

El procedimiento contó con la participación del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron los peritajes de rigor en busca de indicios y elementos para nutrir la causa iniciada. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia que confirme la causa del deceso. En principio, no habrían detectado indicios de violencia.

Debido a que el sector carece de iluminación y la visibilidad a esa hora era nula, colaboró una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios con equipamiento para realizar la labor. También ayudaron a levantar y trasladar el cuerpo.