Pararon todos los gremios de las Universidades Nacionales: se prepara un semaforazo y volanteada en Cipolletti

Los gremios de las Universidades Nacionales de la región protagonizaron este miércoles un contundente paro de actividades. Preparan un semaforazo en Cipolletti.

La conflictividad en las Universidades Nacionales no cede y, al contrario, se incrementa. Este miércoles hubo un masivo paro en la UNCo y la UNRN y en las demás casas de altos estudios del país. Se vienen semaforazos y volanteadas.

Un acatamiento masivo registró este miércoles el paro de actividades que el conjunto de los gremios de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro concretaron en la jornada. Crece la conflictividad sindical en las Universidades Nacionales y el lunes 2 de noviembre habrá un semaforazo y volanteada en Ruta 22, en Cipolletti.

En la jornada del miércoles el gremio docente ADUNC, de la UNCo , inició un paro de una semana de duración, que concluirá el martes 3 de noviembre. En la misma jornada, coincidieron con ese sindicato el otro gremio docente de la UNCo, CEDIUNCO , y el gremio no docente APUNC , que pararon por 24 horas.

De esta forma, prácticamente el conjunto del personal de la casa de altos estudios regional participó de las medidas de fuerza, despoblando aulas y pasillos con más intensidad, incluso, que en los días feriados festivos.

Los gremios de las Universidades Nacionales están protagonizando paros y otras acciones de protesta por sus reclamos presupuestarios y salariales. El sindicato docente ADUNC, de la UNCo, prepara un semaforazo y volanteada en Cipolletti.

Un panorama similar se dio en la UNRN, en donde el gremio docente ADURN arrancó, igual, un paro de una semana de duración, en tanto que la también organización docente SIDUNRN y la no docente ATUNRN coincidieron en efectuar un paro de 24 horas.

En cuanto a los gremios no docentes APUNC y ATUNRN, cabe consignar que están vinculados a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la única que representa al personal administrativo y de maestranza de las casas de altos estudios dependientes del Estado nacional.

No funcionaron las Universidades Nacionales

El hecho es que cuando van al paro los no docentes prácticamente no se puede desarrollar ninguna actividad en las Universidades, ya que son los trabajadores que garantizan el acceso y el funcionamiento cotidiano en las instalaciones universitarias.

Desde FATUN, se ha diagramado un plan de lucha que, empezando con el paro de este miércoles, incluirá otros paros de 24 horas los días martes 3 de noviembre, jueves 12 de noviembre y lunes 16 del mismo mes.

El día martes 3 de noviembre se prevé que haya también un amplio acatamiento a las medidas de fuerza, pues en esa ocasión el paro no docente coincidirá, en la región, con el final del paro de una semana de los docentes de ADUNC, en la UNCo, y ADURN, de la UNRN.

Alineamientos de los sindicatos

En el complejo mundo gremial universitario, ADUNC y ADURN están adheridos a nivel central a la entidad federativa CONADU Histórica, tradicionalmente combativa, la que, a su vez, está vinculada a la CTA Autónoma. En tanto, los gremios CEDIUNCO y SIDUNRN participan de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que participan de la CGT, al igual que los no docentes de la FATUN.

Las actuales medidas de fuerza en las Universidades Nacionales están siendo acompañadas de volanteadas y distintas iniciativas de visibilización del conflicto universitario.

Semaforazo y volanteada

Así las cosas, el gremio docente ADUNC, de la Universidad Nacional del Comahue, como parte de las medidas de fuerza en marcha, ha programada la realización de un semaforazo y volanteada en el cruce de Ruta 22 y calle Julio Dante Salto, en Cipolletti, para el próximo lunes 2 de noviembre, en horario de 10 a 12,

La protesta se cumplirá "para visibilizar nuestros reclamos, defender la Universidad Pública y seguir exigiendo la aplicación completa y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario". Por ello, la consigna que se impulsa es bien concreta y directa: "¡Milei cumplí la Ley!".

La conflictiva crisis en las Universidades Nacionales se debe a la política de ajuste y recortes salariales que viene desarrollando el gobierno nacional prácticamente desde sus inicios y a los magros presupuestos existentes para el funcionamiento de las casas de altos estudios. A todo esto se deben agregar las complicaciones que deben enfrentar los estudiantes para acceder a las becas Progresar y el mínimo monto que se abona.