Un hito para la universidad pública: inauguraron la primera aula hidropónica del Alto Valle

El innovador espacio funciona en Cinco Saltos, cuenta con 240 metros cuadrados y una inversión de $125 millones. La producción también abastecerá a comedores.

La Unco inauguró un aula exclusiva para la producción hidropónica, única en la región.

La Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) marcó un nuevo hito en materia de educación, innovación y producción sustentable con la inauguración de la primera aula hidropónica de la región . El espacio permitirá formar estudiantes, desarrollar nuevas técnicas de cultivo y producir alimentos que también tendrán un destino solidario.

La iniciativa se concretó en la Facultad de Ciencias Agrarias , ubicada en la localidad rionegrina de Cinco Saltos , donde se acondicionó una superficie de 240 metros cuadrados para poner en funcionamiento un sistema de producción que combina tecnología, investigación y aprendizaje práctico.

El acto inaugural estuvo encabezado por la vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue, Lorena Higuera, y el decano de Ciencias Agrarias, Esteban Jockers, quienes destacaron la importancia de incorporar herramientas innovadoras para fortalecer la formación académica y el vínculo con la comunidad.

El proyecto, que comenzó a gestarse durante 2024, pudo concretarse mediante una inversión cercana a los $125 millones, aportados por una empresa petrolera a través de su programa de responsabilidad social empresaria.

Cómo funciona la primera aula hidropónica de la región

La nueva infraestructura representa un avance para la enseñanza de técnicas agrícolas modernas. La hidroponía es un sistema que permite cultivar plantas sin utilizar suelo, mediante soluciones nutritivas disueltas en agua que aportan los minerales necesarios para su crecimiento.

Esta metodología permite aprovechar mejor los espacios disponibles, controlar las condiciones de producción y optimizar el consumo de agua. Por estas características, se presenta como una alternativa para desarrollar una agricultura más eficiente y sustentable.

En el aula inaugurada en Cinco Saltos se cultivarán lechuga, espinaca y frutillas, entre otras especies vegetales. Los estudiantes podrán participar de las diferentes etapas del proceso productivo y adquirir conocimientos vinculados con nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario.

El responsable del proyecto, Walter Mela, explicó durante la inauguración las características del emprendimiento y destacó el crecimiento que experimenta la producción hidropónica a nivel mundial como una herramienta para generar alimentos mediante sistemas alternativos.

La producción también llegará a los comedores universitarios

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que la producción no estará destinada exclusivamente a las actividades académicas. Los excedentes de las cosechas serán utilizados para abastecer a los comedores universitarios de la Universidad Nacional del Comahue.

El decano Esteban Jockers remarcó que la iniciativa permitirá vincular la formación de futuros profesionales con una contribución concreta al funcionamiento de los espacios de alimentación que utilizan diariamente los integrantes de la comunidad universitaria.

El funcionario académico definió la nueva infraestructura como “un dispositivo pedagógico que aportará excedentes a los comedores universitarios”, al destacar que el establecimiento permitirá desarrollar conocimientos mientras se producen alimentos para consumo dentro de la institución.

Además, recordó que la Facultad de Ciencias Agrarias ya cuenta con antecedentes de producción destinada a estos espacios. Durante dos temporadas, las hortalizas cultivadas representaron aportes equivalentes a unos $25 millones para los comedores.

Una inversión de $125 millones para la universidad pública

La puesta en marcha del aula también puso de manifiesto la importancia de la articulación entre instituciones educativas y empresas privadas para desarrollar proyectos de infraestructura, investigación y formación profesional en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Durante su intervención, la vicerrectora Lorena Higuera sostuvo que “Establecer vinculaciones con instituciones públicas y privadas es el camino para seguir trabajando en el territorio”, en referencia a la colaboración que permitió concretar el emprendimiento.

La autoridad universitaria también hizo referencia al contexto presupuestario que atraviesan las instituciones nacionales de educación superior y cuestionó las restricciones financieras impulsadas por el Gobierno nacional, que afectan el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas.

En ese sentido, Higuera destacó la multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública realizada el jueves 15 de octubre, al considerar que refleja el acompañamiento de la sociedad al sistema de educación superior.

La inauguración reunió a representantes de diferentes instituciones vinculadas con la educación, la investigación y el desarrollo productivo. Entre los asistentes estuvo el decano de la Facultad de Informática de la UNCo, Guillermo Grosso.

También participaron integrantes del gabinete del rectorado, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), funcionarios de los gobiernos de Río Negro y Neuquén, además de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias.