Vuelven las medidas de fuerza a la UNCo y la UNRN con paros de docente y no docentes

A partir de este miércoles 28, se retoman las medidas de fuerza en las Universidades Nacionales de la región y el país. Habrá paros de actividades y reclamos.

Los gremios de la UNCo y de la UNRN concretarán nuevas medidas de fuerza. Los docentes de ADUNC y ADUNRN inician este miércoles un paro de una semana. Los no docentes de APUNC y ATUNRN pararán 24 horas ese mismo miércoles.

Vuelven las medidas de fuerza en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. Las protestas se concretarán a partir de este miércoles, en el que arrancará un paro de una semana de duración de los docentes nucleados en ADUNC y en ADUNRN. El mismo miércoles, los no docentes harán un paro de 24 horas.

La conflictividad no cesa en las Universidades Nacionales en su lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por un mayor presupuesto para 2027. Sin embargo, y a la vez que combatividad, los gremios muestran una dispersión de esfuerzos y una falta de coordinación que resultan llamativas.

Como el gobierno nacional está empecinado en no implementar la Ley de Financiamiento y, por ende, no prevé mejoras salariales para el personal de las Universidades, las protestas continuarán y cabe vislumbrar que se intensificarán ya que se acerca el final del segundo cuatrimestre y de las clases.

Los docentes universitarios nucleados en ADUNC, de la Universidad Nacional del Comahue, y en ADUNRN, de la Universidad Nacional de Río Negro, realizarán un paro de una semana. Los no docentes de APUNC y ATUNRN pararán por 24 horas este miércoles.

En el caso de los gremios docentes, las organizaciones adheridas a la CONADU Histórica empezarán este miércoles 28 de octubre un paro que se extenderá hasta el martes 3 de noviembre inclusive. En la región, la protesta la acompañarán los sindicados de base ADUNC, de la UNCo, y ADUNRN, de la UNRN.

En el caso de los sindicatos vinculados a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el gremio SIDUNRN anunció un paro de 24 horas en la UNRN para este mismo miércoles 28. Hasta este lunes, no se conocía todavía la decisión de CEDIUNCO, con actuación en la UNCo.

Presupuesto nacional para 2027

Y es que FEDUN ha propiciado como expresión de protesta una "vigilia activa hasta el 18 de noviembre" con acciones, radios abiertas y actividades de visibilización, hasta el tratamiento del presupuesto nacional 2027 en el Congreso de la Nación. Ese día, el del tratamiento del presupuesto, tienen programado concretar un paro de actividades.

En tanto, también convocó a parar el día miércoles la federación docente CONADU, que no cuenta prácticamente con representación orgánica en las Universidades Nacionales de la región.

En cuanto a los no docentes, la entidad que los representa a nivel nacional, FATUN, resolvió concretar una serie de paros de actividades de 24 horas, a partir de este miércoles 28 de octubre. El plan de lucha prevé también ceses de actividades los días martes 3 de noviembre, jueves 12 de noviembre y lunes 16 del mismo mes. Lo acatarán en la región los gremios APUNC, de la UNCo, y ATUNRN, de la UNRN.

Días de medidas de fuerza

Así las cosas, los días de mayor conflictividad serán este miércoles 28, en que coincidirán las medidas de fuerza de los docentes de ADUNC y los no docentes de APUNC, de la UNCo, y los docentes de ADUNRN y SIDUNRN y los no docentes de ATUNRN, de la UNRN.

La jornada del martes 3 de noviembre también será de mayor intensidad en las protestas, por cuanto esa vez coincidirá la última jornada del paro de una semana de los docentes de ADUNC y de ADUNRN y el segundo de los paros de 24 horas cronogramado por los no docentes de APUNC y ATUNRN.

Se puede apreciar que las instancias finales del segundo cuatrimestre y la finalización de las clases se presentará muy conflictiva en las Universidades Nacionales de la región y del país. Pero se puede barruntar que quizá sería más efectivo para los propósitos gremiales unificar acciones y darles así mayor contundencia. Es lo que se plantean muchos afiliados de las distintas organizaciones.