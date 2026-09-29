Paro de docentes de 72 horas en la UNCo y en la UNRN

Los gremios docentes universitarios de la región adheridos a la CONADU y la CONADU Histórica harán un paro de 72 horas, a partir de este miércoles 30.

Se viven tiempos definitorios en las Universidades Nacionales, en su lucha por el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno mileísta. Así, dos federaciones de gremios docentes, la CONADU y la CONADU Histórica concretarán un paro de 72 horas a partir de este miércoles 30 . Ya se habla de un posible paro por tiempo indeterminado.

Ante la convocatoria a paro de tres días por las dos CONADU , en la región se puede considerar que se verá muy afectado el dictado clases en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro.

La paralización será prácticamente total este viernes 2 de octubre en la UNCo, ya que en esa jornada también parará por 24 horas el gremio no docente APUNC, como parte del plan de medidas de fuerzas escalonadas de su entidad federativa, la FATUN.

Como, al parecer, el gobierno nacional no tiene intención alguna en cumplir a cabalidad la Ley de Financiamiento Universitario, los días que vienen hasta el final del año pueden marcar una intensificación de las luchas hasta límites impredecibles, pero sí muy álgidos.

En la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), los gremios docentes que responden a la CONADU y a la CONADU Histórica llevarán a cabo un paro de tres días, a contar de este miércoles 30.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales ha impulsado la realización de paros para estos días y las federaciones que lo integran han resuelto la aplicación en las modalidades que más les parecía para el momento.

Las organizaciones que integran el Frente Sindical tienen ya programado una nueva gran Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que será la quinta en realizarse, si es que el gobierno nacional persiste en no dar respuestas a los reclamos presupuestarios, salariales y de mejores becas estudiantiles que se le están reclamando.

A cumplir con la Ley de Financiamiento

En este plano, a favor de sus reclamos ya cuentan con el respaldo de la Justicia, que ha dispuesto hace unos días que el Ejecutivo nacional cumpla, a partir de este miércoles 30, la medida cautelar a favor de las Universidades Nacionales y empiece a efectivizar la Ley de Financiamiento Universitario, tal como se viene exigiendo. De no responder a la requisitoria judicial, los funcionarios del gobierno arriesgan a ser sancionados y multados.

En el mismo orden, el Frente Sindical ha expresado oportunamente que si el gobierno no cumple la Ley de Financiamiento, pese a los apercibimientos que ha recibido, a partir de este miércoles 30 se abocará a iniciar acciones legales contra los funcionarios incumplidores, quienes podrán ser, incluso, pasibles de condenas severas por su desobediencia al orden constitucional vigente.

Se habla de un paro por tiempo indeterminado

Todo apunta a un eventual endurecimiento de las protestas en las Universidades Nacionales. Y es que ya hay casas de altos estudios dependientes del Estado argentino en donde los gremios docentes han comenzado a evaluar la pertinencia de instrumentar cuanto antes un paro por tiempo indeterminado.

Cuando mucho, se esperará hasta la nueva Marcha Federal Universitaria de octubre y luego el asunto del paro total de aplicación por tiempo indefinido se volcará con toda en la agenda de discusión gremial. El riesgo será entonces de que se pierda el cursado del segundo cuatrimestre del año, pero, al parecer, las cosas, sindicalmente hablando, no dan para más.