El Municipio confirmó una nueva jornada de recolección de residuos de gran tamaño para los primeros días de octubre. Conocé qué se puede sacar y cómo funcionará el servicio.

Octubre llegará con un nuevo recorrido del "Cipo Limpia": Qué barrios recorrerá

El programa municipal Cipo Limpia sumó una nueva fecha para que los vecinos - organizados por barrios- puedan deshacerse, de forma totalmente gratuita, de la basura de gran tamaño acumulada en sus viviendas o patios.

Impulsada a través de la Secretaría de Servicios Públicos, esta iniciativa busca reducir los microbasurales y promover el cuidado del medioambiente para mantener los espacios públicos más limpios y seguros. Desde el área destacaron que estos recorridos continuarán llevándose a cabo en diferentes sectores de la ciudad durante todo el año.

El servicio está destinado exclusivamente al retiro de elementos voluminosos. Entre los materiales permitidos se encuentran electrodomésticos grandes (como termotanques, cocinas y calefactores), muebles , ramas , escombros , hierros y chapas .

Por el contrario, se remarcó que no se debe sacar:

Residuos domiciliarios.

Aparatos electrónicos.

Hojas secas.

Cartones ni papel.

Para el correcto desarrollo del operativo, es indispensable dejar los desperdicios sobre la vereda sin obstruir el paso de los transeúntes, permitiendo así que el personal de recolección realice su trabajo sin inconvenientes.

En qué barrios estará

Del jueves 8 al sábado 10 de octubre, Cipo Limpia, recorrerá los barrios: Los Olmos, Los Sauces, La Ribera, Bicentenario y Auca Liwen con el siguiente cronograma:

Jueves 8 de octubre de 8 a 14 horas.

Viernes 9 de octubre de 8 a 16 horas.

Sábado 10 de octubre de 8 a 12 horas.

Atención: qué residuos no retiran

No todo tipo de basura será recolectada durante el operativo. No se deben sacar residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones ni papel.

La recomendación es preparar únicamente los residuos de gran tamaño incluidos dentro del alcance del programa.

Medidas de seguridad antes de descartar

Electrodomésticos: Retira las puertas de heladeras, congeladores o lavadoras viejas antes de sacarlas a la calle. Esto evita que los niños o animales pequeños queden atrapados dentro jugando.

Retira las puertas de heladeras, congeladores o lavadoras viejas antes de sacarlas a la calle. Esto evita que los niños o animales pequeños queden atrapados dentro jugando. Muebles y maderas: Quita o dobla los clavos expuestos, tornillos o astillas peligrosas para no lastimar a los recolectores.

Quita o dobla los clavos expuestos, tornillos o astillas peligrosas para no lastimar a los recolectores. Vidrios y espejos: Si vas a tirar un mueble con piezas de vidrio grandes, pégales cinta adhesiva en forma de "X" para que, si se rompen, los fragmentos no salgan proyectados.

Un operativo que se repite durante todo el año

El Cipo Limpia busca reducir la aparición de microbasurales y contribuir al cuidado del medioambiente, además de mantener los espacios públicos de la ciudad más limpios y seguros.

Los recorridos se realizan una vez por mes en distintos barrios de Cipolletti y se mantienen durante todo el año.

Para conocer más detalles sobre el cronograma y los próximos recorridos, se puede consultar el sitio oficial del Municipio de Cipolletti.