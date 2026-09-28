Aniversario de Cipolletti: más de 140 instituciones ya confirmaron su participación en el desfile
Cipolletti se prepara para celebrar su 123° aniversario con un gran desfile cívico sobre calle Fernández Oro. Conocé el cronograma completo del festejo.
Cipolletti se alista para festejar su 123° Aniversario con el tradicional desfile cívico, que se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, a partir de las 15, sobre la calle Fernández Oro. El Municipio informó que el evento reunirá a cientos de vecinos para celebrar un nuevo cumpleaños, renovando el orgullo de ser parte de una ciudad que crece, se moderniza y mantiene viva su memoria.
Hasta el momento, más de 140 instituciones y organizaciones locales ya confirmaron su presencia, entre las que se encuentran centros de jubilados, grupos de boyscouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles. La convocatoria para sumar delegaciones permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.
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Puntos de encuentro y logística del desfile
Las organizaciones e instituciones participantes deberán realizar su concentración el domingo 4 de octubre a las 13.30 en la intersección de calle San Martín y Villegas, punto desde el cual los grupos se irán formando para desfilar. Por su parte, las delegaciones que integren el desfile con animales o vehículos deberán concentrarse sobre calle Vélez Sarsfield y Uruguay.
Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con agua para mantenerse hidratados, ropa y calzado cómodos, y gorra para protección solar. Asimismo, el puesto de primeros auxilios e hidratación a cargo de Protección Civil estará ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre calle Fernández Oro y España. El palco de autoridades estará emplazado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.
Cronograma de celebraciones oficiales
La agenda oficial de festejos comenzará el sábado 3 de octubre a las 12 con el acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle. Durante la ceremonia se otorgarán reconocimientos a vecinos destacados de la ciudad y se entregará una ofrenda floral en el Monumento al Ing. Julio César Cipolletti.
Las actividades continuarán el domingo 4 de octubre con la concentración a las 13.30 y el inicio del Desfile Cívico a las 15, e invitan a todos los vecinos a sumarse, disfrutar y acompañar un nuevo aniversario de la localidad. Para consultas o más información, la Dirección General de Comunicación y Protocolo atiende de lunes a viernes de 7 a 14 a través del teléfono 449-4900 (interno 1035).
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