Avanza el plan de limpieza en el Ex Canal Roca para optimizar el escurrimiento pluvial

La Municipalidad de Cipolletti avanza con el plan de saneamiento en el Ex Canal Roca para prevenir anegamientos y mejorar el drenaje urbano.

A través de la secretaría de Obras Públicas , el Municipio informó que el plan de limpieza y despeje del Ex Canal Roca continúa en marcha. A partir del lunes 28 de septiembre , las tareas se concentrarán en el tramo del desagüe comprendido entre las calles Paso de Los Libres y Maipú .

Los trabajos abarcan una extensión total de 440 metros lineales , desde la Calle J. Salto hasta Los Manzanos . Debido a que el desagüe se ubica en un sector urbano con alta acumulación de desperdicios, los operarios realizan la limpieza de forma manual desde una balsa, ingresando al agua para retirar elementos como chapas, restos de heladeras, maleza, ramas y árboles.

El operativo general fue estructurado en seis etapas para intervenir progresivamente en los distintos sectores. La primera etapa ya se completó en el trayecto de Calle J. Salto a Los Manzanos , donde se retiró gran cantidad de electrodomésticos, fragmentos de chapas y vegetación acumulada.

Además de las labores en el interior del cauce, las cuadrillas contratadas intervienen sobre el talud y los márgenes del desagüe. Esta tarea de despeje busca garantizar el posterior ingreso de la maquinaria pesada del Consorcio de Riego, permitiendo así las obras profundas de mantenimiento de la infraestructura pluvial.

La Municipalidad de Cipolletti comenzó a desplegar un plan de limpieza sobre el ex Canal Roca para dejar en condiciones los desagües pluviales.

Recorrida de Buteler y balance del plan pluvial

El intendente Rodrigo Buteler recorrió la zona de obra para supervisar los avances del operativo, el cual está a cargo de la empresa contratada Cooperativa El 30. Durante la inspección, el jefe comunal destacó la importancia de las tareas e hizo un repaso por otros puntos de la ciudad donde ya se ejecutaron trabajos similares.

“Ya limpiamos Vélez Sarsfield, Curri Lamuel, Illia y 151, ahora estamos limpiando el Ex Roca, después el canal de Los Milicos, y el P2”, señaló Rodrigo Buteler al referirse al esquema de intervención integral que lleva adelante la comuna.

Asimismo, el intendente remarcó la relevancia de la inversión municipal en infraestructura hídrica para favorecer el drenaje durante los períodos de precipitaciones: “Nos preparamos para la lluvia, hace 20 años no se limpian los desagües en la ciudad”, afirmó.