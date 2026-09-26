Qué pasó con la obra del Fortín Primera División de Cipolletti

A un año del anuncio para restaurar el histórico edificio, la obra continúa sin iniciarse y el deterioro avanza. ¿Qué se había proyectado para el espacio?

A un año del anuncio, el Fortín Primera División sigue sin avance para su restauración y puesta en valor en Cipolletti.

El 6 de octubre de 2025, durante el acto protocolar por el 122° aniversario de Cipolletti, se anunciaba la refacción del Fortín Primera División . El objetivo era transformar el edificio histórico, ubicado en la rotonda de Ruta 22 y 151, en un museo para la ciudad.

“El desafío es poner en valor los hitos de nuestra ciudad. Como los edificios históricos para que las generaciones que vienen se acuerden dónde nacimos y de dónde vivimos. Por eso queremos poner en valor el Fortín Primera División”, había asegurado el intendente Rodrigo Buteler en aquella oportunidad, frente a vecinos e instituciones locales.

El jefe comunal fue más allá y precisó un cronograma concreto: “El año que viene vamos a empezar la refacción, y va a ser un Museo para la ciudad”. Sin embargo, a un año de aquellas palabras, el espacio permanece exactamente igual que entonces, sin señales visibles de intervención alguna.

En la actualidad, el espacio se encuentra deteriorado y vandalizado. Estefania Petrella

El proyecto que prometía revalorizar el patrimonio

Según lo informado en su momento, la puesta en valor estaría a cargo de la secretaría de Obras Públicas, con una inversión municipal proyectada de $120.000.000. La Dirección de Arquitectura había avanzado con un proyecto que incluía renders del edificio restaurado y reconvertido en espacio cultural.

La propuesta arquitectónica planteaba una restauración fiel a la materialidad original de la construcción, sumando técnicas actuales para garantizar seguridad, durabilidad y accesibilidad. Se priorizaba conservar muros, cubiertas y detalles constructivos como testimonio material de la época fundacional del fortín.

El plan contemplaba además una refuncionalización interior, con salas pensadas como capítulos narrativos de la historia del edificio. La idea era que el visitante no sólo accediera a información, sino que viviera una experiencia sensorial que dialogara entre el pasado recuperado y el presente de la ciudad.

Render del proyecto presentado y anunciado hace un año.

Un sitio con casi 150 años de historia

El origen del Fortín se remonta a junio de 1879, cuando tropas del Ejército Argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y levantaron una fortificación llamada Fortín Confluencia. Meses después se construyó un nuevo emplazamiento bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército expedicionario del Río Negro.

La construcción se enmarcó en la etapa final de la Campaña al Desierto y llegó a albergar tropas al mando del general Roca. Su función era vigilar el paso del río Neuquén, utilizado históricamente por los pueblos originarios en sus desplazamientos entre la cordillera y la pampa húmeda.

El fortín tuvo tres emplazamientos previos al actual. Fue incendiado poco tiempo después de su construcción y reconstruido para alojar nuevamente a la tropa. Estaba ubicado a unos 500 metros del Paso Fotheringham sobre el río Neuquén, cerca de la confluencia con el Limay.

El Fortín Primera División fue emplazado por el Ejército Argentino para custodiar los ríos Limay y Neuquén.

El combate que le dio identidad histórica

En ese emplazamiento ocurrió el episodio conocido como “el combate del Fortín Primera División”, registrado el 16 de enero de 1882. El hecho quedó marcado como uno de los antecedentes históricos más relevantes vinculados al proceso de conquista y poblamiento del Alto Valle rionegrino.

El edificio fue declarado monumento histórico el 26 de diciembre de 1943 y recibió su primera restauración en 1967. Desde entonces se mantuvo como uno de los sitios con mayor carga simbólica de la región, aunque con intervenciones esporádicas a lo largo de las décadas.

A pesar del valor histórico reconocido oficialmente y de la inversión anunciada hace un año, el Fortín Primera División continúa hoy en estado de abandono. No se registraron avances de obra, movimientos de maquinaria ni comunicados oficiales que actualicen el estado del proyecto.

El deterioro del edificio se profundiza con el paso del tiempo, mientras la promesa de convertirlo en un espacio vivo de memoria permanece únicamente en los renders difundidos en 2025. La ciudad todavía aguarda que la refacción anunciada se traduzca en obra concreta.