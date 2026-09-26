Sábado templado en Cipolletti, pero con un cambio hacia la noche: cómo estará el tiempo

El tiempo para este fin de semana abre la puerta a una verdadera primavera, aunque con algunas recomendaciones para a noche.

Cipolletti se prepara para un sábado con condiciones agradables durante buena parte de la jornada, aunque el panorama comenzará a cambiar hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), este sábado 26 de septiembre estará marcado por temperaturas templadas a cálidas , viento moderado y un aumento de la nubosidad con el paso de las horas.

Durante el día, las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre. El registro térmico máximo previsto llegará hasta los 24°C , en el marco de un fin de semana que mantendrá temperaturas primaverales en Cipolletti y localidades cercanas.

El pronóstico proporcionado por la AIC anticipa además períodos de inestabilidad para el Alto Valle durante los próximos días. El comportamiento variable del tiempo estará acompañado por cambios en la nubosidad y presencia de aire proveniente del sudoeste.

Estefania Petrella

De los 24°C a una noche con lluvias

Para este sábado, durante las horas diurnas se espera un cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima que alcanzará los 24°C. El viento tendrá una intensidad cercana a los 15 kilómetros por hora y las ráfagas podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

El viento soplará predominantemente desde el sudoeste, mientras que la presión atmosférica rondará los 1011 hPa. De esta manera, la primera parte del sábado ofrecerá las mejores condiciones meteorológicas previstas para todo el fin de semana.

Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse durante la noche. La AIC anticipa la posibilidad de lluvias débiles y dispersas, junto con un marcado descenso de la temperatura, que podría ubicarse alrededor de los 6°C.

Durante ese período, el viento continuará desde el sudoeste a unos 15 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 17 kilómetros por hora. La presión atmosférica, en tanto, ascenderá hasta aproximadamente los 1014 hPa.

El descenso térmico será uno de los aspectos destacados de la jornada. Entre la máxima prevista para las horas de la tarde y el registro nocturno habrá una diferencia cercana a los 18°C, por lo que será necesario tener abrigo hacia el cierre del sábado.

Un fin de semana marcado por la inestabilidad

Las condiciones forman parte de un escenario de variabilidad meteorológica que continuará durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. La región atravesará períodos con viento, aumento de la nubosidad e inestabilidad, aunque también habrá momentos con temperaturas agradables.

La AIC advierte que el pasaje de sistemas sobre la región mantiene períodos nubosos e inestables en el Alto Valle, junto con posibilidades de lluvias dispersas. A la vez, se registra un ascenso de las temperaturas respecto de jornadas anteriores.

El domingo 27 continuará esa tendencia. Según los datos aportados, durante el día podrían registrarse tormentas, con una temperatura cercana a los 23°C. El viento alcanzaría los 19 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora.

Hacia la noche del domingo persistirá la inestabilidad, con una temperatura estimada de 8°C. Además, el viento aumentaría hasta los 25 kilómetros por hora y podrían registrarse ráfagas cercanas a los 35 kilómetros por hora.