Escaparon de la policía cerca de 70 kilómetros, y cayeron porque se quedaron sin nafta

Tres hombres fueron detenidos y un menor demorado. Sospechan que atacaron una peluquería. Les secuestraron dinero y una réplica de arma de fuego.

Los tres hombres y el adolescentes escaparon en el VW Bora por la Ruta 6 en dirección a Casa de Piedra. Pero se quedaron sin nafta y fueron atrapados por los policías que los perseguían.

Una persecución policial que se inició General Roca y se extendió más de 70 kilómetros de distancia por la Ruta 6 que conduce al dique Casa de Piedra terminó con tres hombres aprehendidos y un joven menor de edad demorado.

El operativo se produjo este jueves en horas de la madrugada, luego de que un llamado recibido en el Centro de Emergencias 911 alertara acerca de la presencia del rodado, que circulaba con cuatro personas a bordo.

El reporte de los operadores indicaba que el vehículo había tomado desde la zona de la calle Mitre y Damas Patricias, al oeste de la ciudad y a pocas cuadras de la ruta. Al mismo tiempo se supo que los ocupantes del auto habrían estado vinculados a un hecho ocurrido en jurisdicción del Destacamento 178º Bagliani, donde se habrían registrado daños en una peluquería.

En General Roca, la policía llevó adelante dos procedimientos que terminaron con un detenido y el recupero de una motocicleta.

Con la información recabada los móviles ubicaron al Bora y lo comenzaron a seguir. Tomaron por la Ruta 6 a toda velocidad, pero a unos 40 kilómetros antes de llegar al puesto de Casa de Piedra -que se encuentra a casi 120 kilómetros de Roca y marca el límite con la provincia de La Pampa, el auto de los prófugos inesperadamente se detuvo.

Dinero y un arma de utilería

Los efectivos determinaron que iban cuatro personas: cuatro hombres mayores y un adolescente menor de edad. Durante el procedimiento, los uniformados observaron además en el interior del habitáculo dinero en efectivo, cuya cantidad no había sido determinada, y una réplica de arma de fuego.

Como resultado del operativo, los tres hombres fueron aprehendidos y el menor quedó demorado. Todos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras personal del Destacamento 178º permaneció en el lugar para continuar con las diligencias correspondientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia.

La Brigada Rural acentúa controles en zona rural de Roca

Personal de la Brigada Rural de General Roca mantiene una activa presencia preventiva en zonas de chacras y sectores aledaños, mediante recorridas periódicas destinadas a reforzar la seguridad y brindar una respuesta cercana a los vecinos y productores rurales.

En este marco, los efectivos intensificaron los patrullajes en el barrio Paso Córdoba y en el sector de kilómetro H. Canale, abarcando caminos rurales y distintos puntos estratégicos de la jurisdicción.

Asimismo, se llevaron adelante controles en inmediaciones de Lago Nahuel Huapi y Séptimo Romagnoli, como parte de las acciones de prevención que la unidad desarrolla de manera permanente.

"Estas tareas permiten ampliar la presencia policial en sectores rurales y periféricos, prevenir posibles hechos delictivos y fortalecer la vigilancia en áreas de chacras, donde las distancias y características del territorio requieren recorridas constantes", resaltaron desde la fuerza.