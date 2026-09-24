Ladrón salió a la pesca y cayó con jugoso botín arriba de un colectivo

Robó un celular y lo encontraron con un botín más grande. Un hombre de 54 años fue detenido en General Roca luego de ser señalado por el robo de un celular a un abuelo dentro de un colectivo.

El ladrón no solo le robó el celular a un pasajero, sino que también se había apoderado de una cartera.

Un ladrón de 54 años de edad fue detenido en General Roca luego de ser acusado por el robo de un celular a un adulto mayor dentro de un colectivo urbano. Durante la requisa efectuada, la policía le encontró además otros elementos que había robado poco antes.

El procedimiento comenzó cuando una persona llamó al 911 RN Emergencias advirtió que viajaba en un colectivo de la Cooperativa 1º de Septiembre y vio cuando un hombre le habría robado el celular a otro pasajero, que continuaba a bordo del vehículo.

Una patrulla de la Comisaría Tercera destinada a intervenir en el hecho logró interceptar el rodado, y tras abordarlo, los uniformados requisaron al sujeto señalado como presunto autor del hecho delictivo.

El trámite sorprendió a policías y testigos, porque además de encontrarle el teléfono de la víctima, descubrieron que tenía en su poder otros tres celulares, una tablet, documentación, dinero en efectivo, un estuche con lentes de sol, prendas de vestir y una cartera femenina.

Había robado una cartera de un auto

Las sospechas se confirmaron cuando al advertir que los documentos hallados pertenecían a una mujer, que minutos antes había denunciado el robo de una cartera de su auto Renault Mégane, estacionado en el centro de la ciudad.

La damnificada había informado la sustracción de documentación además de tarjetas, celulares, una tablet, ropa y dinero en efectivo, informaron fuentes de la fuerza. La coincidencia de los elementos permitió vincular al detenido con el hecho denunciado. Por disposición del fiscal de turno, quedó vinculado a una causa por encubrimiento.

Además, se dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y del Área de Investigaciones Judiciales para avanzar en las pericias y determinar la procedencia de los objetos y la participación del sospechoso en los distintos hechos.

Otro detenido por robar casas

En otro operativo realizado en General Roca, personal de la Comisaría 48° del barrio Mosconi aprehendió a un hombre de 31 años, tras un llamado que alertó sobre su ingreso a una propiedad de calle Lago Puelo. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo cerrojo para evitar que el sospechoso pudiera escapar.

Durante el procedimiento, observaron al hombre cuando saltaba desde el terreno denunciado hacia una propiedad lindante, logrando interceptarlo cuando intentaba salir del lugar. "La rápida intervención policial permitió su inmediata aprehensión y posterior traslado a la Comisaría 48°, donde quedó a disposición de la Justicia", destacaron desde la fuerza provincial.

Se precisó que en una de las viviendas se constataron daños en una puerta y una reja, mientras que en ninguno de los dos domicilios se registró la sustracción de elementos. Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía de turno dispuso iniciar actuaciones por tentativa de robo y violación de domicilio.