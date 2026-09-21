Imputaron al hombre que amenazó con un cuchillo a un policía en el hospital de Cipolletti

El sujeto había generado desórdenes en la vereda del establecimiento sanitario. Un efectivo que cumplía tareas adicionales impidió que escapara en un taxi.

Personal policial que cumplía servicios adicionales en el hospital intervino ante un incidente violento y detuvieron a un sujeto que amenazó a un efectivo con un cuchillo.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por el delito de atentado y resistencia a la autoridad agravado por el uso de arma. El acusado fue detenido luego de amenazar a un oficial de policía que prestaba servicios adicionales e intentó disuadirlo de provocar disturbios en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti.

Según relató el fiscal de turno, Martín Pezzetta, el hecho ocurrió el sábado último alrededor de las 22:30 horas, sobre la vereda del establecimiento sanitario, en la esquina de las calles Naciones Unidas y Venezuela.

En ese lugar, un subinspector de la Comisaría 24.ª intervino para controlar el incidente y frenar los desórdenes que provocaba el hombre. Sin embargo, ante la intervención policial, el imputado exhibió un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros y amenazó al agente para impedir que cumpliera con sus tareas de prevención. Luego de la agresión verbal e intimidación, el agresor abordó un taxi en un intento de escapar del lugar.

No obstante, la policía interceptó el vehículo a los pocos metros, concretó la detención del sospechoso y secuestró el arma blanca que llevaba en su poder.

A 500 metros de distancia

El fiscal solicitó además la aplicación de una medida cautelar fundada en los riesgos procesales. El pedido fue de una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del hospital, con la excepción de que el imputado requiera atención médica propia, sumado a la obligación de presentaciones semanales ante la Oficina Judicial.

Por su parte, la defensora Oficial Alfonsina Stular no cuestionó la formulación de cargos ni la medida de protección.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal como lo solicitó el fiscal.

Un conflicto entre varias personas

Según trascendió, el procedimiento se inició a raiz de un conflicto violento desatado entre varias personas que se había producido en la parte exterior del nosocomio. Allí intervino el efectivo que se encontraba cumpliendo guardia adicional. Una vez que el uniformado detuvo al principal revoltoso, lo trasladaron a la Comisaría 24, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En tanto que el personal del Gabinete de Criminalística fue convocado para realizar los trabajos periciales en el lugar del episidio.

El individuo abordó un taxi junto a otro hombre, aunque el vehículo fue interceptado a pocos metros. Ambos ocupantes, mayores de edad, opusieron resistencia y protagonizaron un forcejeo con los efectivos, hasta que fueron reducidos, esposados y trasladados a la Unidad 24°. Desde la Policía se informó que fueron dos los hombres detenido, pero solo uno quedó imputado.