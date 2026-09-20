Temporal de viento: Cayeron ramas y árboles y el municipio de Cipolletti sigue en alerta

Las fuertes ráfagas hicieron desplegar un intenso operativo en distintos puntos de la ciudad. Recomiendan seguir atentos y mantener las medidas de precaución.

El personal debió concurrir a distintas emergencia provocadas por el viento, con caída de árboles, ramas y cables.

El personal de distintas áreas del municipio de Cipolletti desplegó una intensa actividad este domingo a raíz del temporal de fuertes vientos que afectó la región del Alto Valle.

A raíz de la emergencia climática, por la que se declaró la alerta amarilla se informó que se desarrolla un operativo permanente con distintas áreas comunales en guardia durante las 24 horas para responder ante situaciones de riesgo y asistir a los vecinos.

Durante este domingo 20 de septiembre, equipos de la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y personal municipal de guardia realizaron diferentes intervenciones por la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento no se registraron víctimas, personas lesionadas ni evacuadas. Las principales intervenciones estuvieron vinculadas, en su mayoría, con árboles y ramas caídas, algunas de ellas sobre viviendas o sectores de circulación.

Operativos de asistencia

Uno de los operativos se desarrolló sobre calle Nicaragua, en el ingreso al barrio Jardines del Sol, donde un árbol obstruía la circulación y debió ser desplazado para liberar rápidamente el paso vehicular, se destacó oficialmente.

En 9 de Julio 171, otro ejemplar cayó sobre el frente de una vivienda. El personal municipal realizó el corte y acondicionó el sector para permitir posteriormente el retiro de los restos.

También se trabajó en calle Jacinto Moyano, entre Santa Fe y Concepción del Uruguay, en barrio San Jorge, donde un álamo de grandes dimensiones bloqueó completamente la calzada. Para retirarlo fue necesario utilizar el malacate de uno de los móviles municipales y realizar distintos cortes hasta liberar la calle.

En barrio Los Pinos, sobre avenida La Plata y calle 18-1, los equipos intervinieron por la caída de otro árbol de gran porte y frondosidad, que debió ser cortado completamente.

Otra intervención se registró en Cinco Saltos 1639, en barrio 130 Viviendas, donde un árbol seco cayó sobre el portón de una vivienda. El ejemplar fue retirado y el sector quedó nuevamente en condiciones seguras.

Además, en Chile 1135, un árbol ubicado en el patio trasero de una vivienda cayó sobre la estructura de la casa. El personal municipal realizó el corte completo para retirarlo y resguardar a la familia.

Como sigue el procedimiento

El Municipio continúa trabajando de manera coordinada entre sus distintas áreas operativas, con personal de guardia permanente y capacidad de respuesta durante las 24 horas, priorizando la seguridad de los vecinos, el despeje de calles y la atención rápida de cada emergencia. Se destacó que ante cualquier situación de riesgo o emergencia, los vecinos pueden comunicarse de manera gratuita con la línea municipal 109, disponible las 24 horas.

La alerta por viento se mantiene vigente durante este lunes 21 de septiembre, por lo que se recomienda circular con precaución, asegurar objetos que puedan volarse y evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.

Anticipo meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el domingo cerrará con cielo cubierto y posibles lluvias. Seguirá el viento, de hasta 50 km/hora, con ráfagas de hasta 87.

El lunes continuará ventoso durante la mañana, y con el correr de las horas irá mermando en intensidad. La temperatura mínima será de 5º y la máxima 15, con el cielo parcialmente nublado. Promediando la semana habrá un incremento de la temperatura, llegando a los 23º, aunque seguirá el viento.