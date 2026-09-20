Alerta amarilla por viento en Río Negro: las ráfagas podrían superar los 100 km/h

El pronóstico del tiempo anticipa ráfagas de viento de gran intensidad que dominarán la mayor parte de la jornada en todo el territorio rionegrino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento para todo el territorio de Río Negro durante este domingo . Se prevén ráfagas de gran intensidad que dominarán la mayor parte de la jornada, mientras que el informe oficial anticipa que la advertencia meteorológica se mantendrá únicamente en el sector este de la provincia durante el lunes .

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 3°C , acompañada por un paulatino incremento de la cobertura nubosa.

Las condiciones del tiempo comenzarán a deteriorarse de manera rápida hacia el mediodía, momento en que los vientos rotarán al sector oeste. En cuanto a las marcas térmicas, la temperatura máxima estimada para la fecha alcanzará apenas entre los 20°C y 22°C .

Ráfagas intensas y visibilidad reducida en las rutas

El fenómeno meteorológico más relevante de este domingo será la intensidad del viento. Se pronostican vientos sostenidos del oeste que comenzarán a cobrar fuerza desde la mañana, alcanzando velocidades promedio de entre 40 km/h y 50 km/h. Sin embargo, durante la tarde se prevé el momento de mayor impacto, con picos y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante este escenario, no se descarca la presencia de inestabilidad sobre la zona, así como la suspensión de polvo en el ambiente. Este último factor puede afectar gravemente la visibilidad en rutas y accesos urbanos, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir.