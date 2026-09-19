El Diente de Oro abre sus puertas: dos días para recorrer gratis un histórico espacio de Cipolletti

Este sábado y lunes, los vecinos podrán recorrer gratis El Diente de Oro y conocer desde adentro la recuperación de uno de los espacios históricos de Cipolletti.

El Diente de Oro abre sus puertas este sábado y lunes para que los cipoleños disfruten la tarde.

La histórica Gran Tienda El Diente de Oro volverá a recibir vecinos este fin de semana. El Colegio de Arquitectos de Río Negro , a través de su seccional Cipolletti , abrirá las puertas del emblemático inmueble ubicado en Fernández Oro y Villegas para realizar visitas gratuitas y guiadas .

La propuesta permitirá conocer desde adentro un espacio estrechamente vinculado con la historia de la ciudad y que durante los últimos años atravesó un importante proceso de recuperación . Los recorridos se realizarán este sábado 19 y el lunes 21 de septiembre .

En ambas jornadas, las puertas permanecerán abiertas entre las 15 y las 18. La invitación está destinada a toda la comunidad y no se limitará únicamente a un recorrido: quienes se acerquen podrán permanecer en el patio y disfrutar del renovado espacio.

Desde la organización invitaron incluso a los visitantes a llevar algo para tomar y quedarse durante la tarde. La intención es que El Diente de Oro vuelva a convertirse progresivamente en un punto de encuentro para los cipoleños, después de décadas de diferentes etapas.

Visitas gratuitas para descubrir El Diente de Oro

“Un espacio para conocer, recorrer y compartir”, señalaron desde el Colegio de Arquitectos al anunciar las jornadas. La actividad permitirá observar parte de las intervenciones desarrolladas durante el proceso de recuperación y conocer la historia que permanece detrás de sus antiguas paredes.

La apertura se produce luego de los últimos trabajos realizados para poner en condiciones el inmueble. La presidenta del Colegio de Arquitectos de Cipolletti, María Beatriz De Raffaelli, había confirmado a LM Cipolletti: “Trabajamos en la parte del jardín y la iluminación”, explicó sobre las tareas.

Los trabajos forman parte de un proyecto mucho más amplio que buscó recuperar el inmueble y, al mismo tiempo, transformarlo en un espacio cultural y comunitario. La intención es preservar las huellas de su pasado mientras se incorporan nuevas expresiones artísticas.

Murales y arte en una esquina histórica

Una de las intervenciones más visibles comenzó en septiembre de 2025, cuando artistas y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro participaron de la realización de murales. El lugar quedó intervenido con diez obras desarrolladas por artistas seleccionados de la ciudad.

El proyecto contempla además esculturas modernas y antiguas, trabajos de mosaiquismo y diferentes propuestas destinadas a enriquecer el patio. Paralelamente, se realizó un relevamiento sobre la historia del inmueble para que esa información pueda formar parte del recorrido por el espacio.

Estefania Petrella

De histórico comercio a espacio para la comunidad

El Diente de Oro comenzó a formar parte de la vida comercial cipoleña alrededor de 1930. Allí funcionó una reconocida tienda donde podían encontrarse ropas, telas, muebles, sombreros y diferentes artículos para el hogar, en una ciudad que todavía comenzaba a expandirse.

El nombre quedó asociado a Gil Faigenbaum, uno de sus propietarios, quien tenía un diente de oro. Con el paso de los años, aquella particularidad terminó convirtiéndose en la denominación popular del comercio y posteriormente en parte de la memoria colectiva cipoleña.

El negocio también se hizo conocido por las facilidades otorgadas a sus clientes, entre ellas la posibilidad de pagar después de la cosecha. Sin embargo, el desplazamiento progresivo del centro comercial y el paso de las generaciones terminaron provocando su cierre.

El edificio permaneció durante años en estado de abandono y atravesó distintos intentos de recuperación. En 2003, durante el centenario de Cipolletti, se refaccionó su fachada, aunque el deterioro continuó principalmente en los espacios interiores del inmueble.

Años después, el Colegio de Arquitectos tomó protagonismo en su recuperación. El inmueble fue cedido bajo la figura de comodato por 99 años y comenzó un proceso que contempló proyectos arquitectónicos, refuerzos estructurales, demoliciones preventivas y restauración de diferentes elementos originales.