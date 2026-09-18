Llega La Saladita a la región este finde: dónde será y las ofertas

Entre sábado y domingo, una ciudad rionegrina albergará el encuentro con gran protagonismo de los emprendedores locales. Conocé más.

Llega La Saladita a la zona. La cancha de Experimental de Cinco Saltos será la sede de una experiencia multicultural este 19 y 20 de septiembre . La expectativa de los vecinos pasa por aprovechar las ofertas del rubro textil e indumentaria, ya que "muchos vienen exclusivamente a comprar ropa". Aunque no será lo único.

Es que el espacio estará diseñado para ofrecer una experiencia integral para toda la familia, promoviendo el encuentro comunitario y el apoyo a la economía emprendedora local. Cada sector del predio contará con una propuesta diferente para recorrer y disfrutar a lo largo de ambas jornadas.

El evento reunirá una amplia gama de sectores creativos y gastronómicos para garantizar una oferta variada:

Gastronomía internacional e itinerante: Un patio de comidas con puestos y food trucks que ofrecerán platillos típicos y sabores internacionales, ideales para degustar recetas tradicionales y viajar por el mundo a través del paladar.

Moda y diseño de autor: Stands dedicados a la indumentaria independiente, accesorios y colecciones exclusivas creadas por diseñadores y talentos de la zona.

Artesanías y producciones únicas: Exhibición y venta de piezas originales en cerámica, madera, textil y diversos materiales trabajados por artesanos de la región.

Música y espectáculos en vivo: Un escenario principal que acompañará las jornadas con ritmos variados, presentaciones artísticas y shows pensados para amenizar el paseo familiar.

Convocatoria abierta a emprendedores y feriantes

Con el objetivo de seguir sumando propuestas al paseo, la organización mantiene habilitadas las inscripciones para quienes deseen formar parte del evento con su stand. Aquellos artesanos, diseñadores o gastrónomos interesados en comercializar sus productos durante estas dos jornadas aún están a tiempo.

La reciente experiencia en la zona

Semanas atrás fue un éxito un evento similar que se realizó en el Allen Rugby Club. La propuesta contó con decenas de stands donde los visitantes encontraron ropa, calzado, artesanías, bazar y una gran variedad de productos a precios accesibles, adaptados a la modalidad de venta de las tradicionales ferias comerciales. Este formato generó fuerte atracción por sus costos bajos, aunque suele encender alarmas en la economía local.