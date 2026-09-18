Casi lo electrocuta un arco voltaico al elevar la batea de su camión

El hecho ocurrió en Las Grutas y provocó un corte general de energía; las protecciones de la red actuaron a tiempo y evitaron una tragedia.

Una mala maniobra con su camión hizo que se genere un arco voltaico, reviente neumáticos y deje sin luz a Las Grutas.

En la tarde del jueves, alrededor de las 15:50, se registró una salida general de servicio eléctrico en la localidad de Las Grutas . Según informó Edersa , el corte fue "producto de la imprudencia de un camionero particular, que además puso en peligro su vida" durante una maniobra evitable.

Minutos antes de las 16:00, un camión se detuvo bajo la línea de media tensión en 33 kV que abastece a los miles de vecinos de la localidad balnearia. Al elevar su batea de manera peligrosa, el conductor acortó las distancias de seguridad requeridas debajo de la red.

El resultado fue una descarga eléctrica que derivó en la explosión de los neumáticos del vehículo. El hecho provocó que toda la localidad quedara sin energía de manera repentina, en pleno movimiento vespertino de la temporada en la zona costera rionegrina.

Afortunadamente, el camionero no sufrió heridas producto de la descarga ocasionada por el arco voltaico que se formó en el momento del contacto. Lo salvó la rápida actuación de los elementos de protección instalados en la línea eléctrica.

Esos dispositivos, al detectar una falla a tierra, actuaron en milésimas de segundos, desenergizando automáticamente la red y evitando así un desenlace que podría haber sido fatal para el trabajador involucrado en el episodio.

Por la descarga eléctrica que bajó al camión, reventaron las cubiertas.

Reacción inmediata de las cuadrillas

Las cuadrillas de la distribuidora se movilizaron rápidamente apenas se detectó la falla en el sistema. El personal técnico confirmó en el lugar que el camionero se encontraba sin lesiones visibles ni golpes.

Tras las verificaciones correspondientes en la red afectada, el servicio eléctrico fue restablecido en toda la localidad a las 16:30, es decir, cuarenta minutos después de haberse producido el insólito episodio.

La advertencia de EdERSA

"Si bien afectó el suministro de muchos vecinos, lo sucedido sirve de alguna manera para alertar sobre los riesgos de operar maquinaria pesada cerca de los tendidos eléctricos", explicó la misma fuente técnica de la distribuidora.

"La gente cree que sólo recibirá una descarga eléctrica si toca directamente el cable, y eso es un grave error" que puede costar vidas humanas.

"Es necesario que se sepa que la energía puede saltar a través del aire si un objeto metálico, como la batea de un camión o la pluma de una grúa, se aproxima más allá de la distancia segura", agregó el vocero. A ese fenómeno físico se lo conoce técnicamente como arco eléctrico.

Edersa advirtió sobre las malas maniobras de los equipos que suelen operar en la zona. Estefania Petrella

Las reglas de seguridad que deben respetarse

Por eso, la empresa insistió en la importancia de recordar ciertas reglas básicas frente a maniobras con maquinaria pesada cerca de tendidos eléctricos, sobre todo en temporada alta.

En primer lugar, respetar la distancia mínima de seguridad: mantener siempre al menos tres metros entre cualquier parte de una máquina, ya sea batea, pluma o pala, y las líneas aéreas de media tensión de 33 kV.

En segundo lugar, prestar atención visual antes de operar. Antes de elevar una batea, desplegar una pluma o mover escaleras de gran porte, el conductor debe verificar siempre la presencia de cables aéreos cercanos.