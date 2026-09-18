Villa Regina: motochorros atacaron a una jubilada que iba a comprar remedios

La víctima de 77 años había salido de su domicilio para ir a la farmacia.

Un hecho de inseguridad generó preocupación en Villa Regina . Una mujer fue atacada por la espalda por motochorros que le arrebataron la cartera cuando regresaba a su domicilio en el barrio Villa Aluvita, provocándole una caída y heridas en un brazo.

El episodio ocurrió en horas de la tarde, luego de que la mujer acudiera a una farmacia sobre la avenida Mitre. Para acortar camino de regreso a su hogar, optó por transitar por la calle San Lorenzo, momento en que fue sorprendida por los delincuentes.

Según relató una de sus nietas al diario LCR, el asalto fue ejecutado en cuestión de segundos por un sujeto que actuó junto a un cómplice que lo aguardaba a bordo de una moto. Por la violencia del tirón, la jubilada cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en uno de sus brazos. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga, mientras que dos vecinos de la zona auxiliaron a la víctima y la acompañaron hasta su casa.

"Genera impotencia saber que se aprovecharon de una mujer que estaba sola e indefensa", expresó su nieta. La joven detalló que la familia suele recomendarle transitar por avenidas de mayor circulación por razones de seguridad, pero en esta ocasión la mujer decidió tomar un atajo.

Documentación y pertenencias sustraídas

En el interior de la cartera, la víctima trasladaba su DNI, la tarjeta de PAMI, un teléfono celular y documentación a nombre de Paula Pino Palma. No obstante, logró conservar un bolso de menor tamaño donde guardaba los medicamentos comprados minutos antes.

Pese a los dolores musculares causados por la caída, la familia confirmó que no sufrió lesiones de gravedad y agregaron que : "Sigue con dolor en un brazo, pero nos deja tranquilos que no le pasó nada grave".

Imagen ilustrativa

El cuarto hecho

Este asalto se suma a una serie de hechos delictivos que tienen como blanco a los adultos mayores en la localidad. Días atrás, una mujer de más de 70 años que circulaba en bicicleta cerca de la calle Juan B. Justo sufrió un arrebato similar por parte de motochorros. Además, en la zona más céntrica de la ciudad, una mujer de 73 años fue víctima de un robo dentro de su vivienda. También se conoció que una adulta de 65 años sufrió un violento asalto en vía pública.

En los dos últimos casos registrados anteriormente, las víctimas debieron ser derivadas al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El repudiable suceso ocurrió en la ruta 22 a la altura de Chichinales.

Alarma por ataques a piedrazos en la Ruta 22: "Así te revientan el parabrisas"

Un nuevo hecho de inseguridad vial sobre la Ruta Nacional 22 generó preocupación en la comunidad de transportistas y en toda la región. Un camionero que circulaba a la altura de la subida de Chichinales, a la altura del kilómetro 1.115, sufrió un violento ataque a piedrazos desde la vera de la calzada que le provocó serios destrozos en la unidad y lesiones a su acompañante.

A modo de advertencia para el resto de los conductores, el trabajador decidió subir el video a las redes sociales y a un grupo de Facebook de los transportistas. El episodio ocurrió mientras el chofer regresaba sin carga junto a un compañero con dirección a Río Colorado.

En pleno trayecto, fueron sorprendidos por proyectiles de gran tamaño arrojados hacia el vehículo. Una de las piedras impactó de lleno contra el parabrisas, mientras que otra golpeó la cabina del compañero.