Peligroso escape de gas amoníaco en un frigorífico: un bombero resultó lesionado

La situación comenzó minutos antes del mediodía de este martes y demandó una tarea de dos horas por personal de Bomberos Voluntarios de Villa Regina que, con trajes especiales, intentaron controlar la fuga de gas . También intervino personal del área Tránsito y Protección Civil que realizó un corte de tránsito para evitar la circulación de vehículos debido al fuerte olor que se sentía en la zona.

En declaraciones a LCR Diario Digital, los vecinos del barrio La Unión permanecieron en sus casas con puertas y ventanas cerradas, y hubo alerta por una posible evacuación, aunque finalmente la medida no se llevó adelante .

Bomberos Voluntarios informó que a las 11:55 recibió un llamado alertando por la fuga de gas amoníaco en el frigorífico Rotter , ubicado en el Parque Industrial, por lo que en un primer momento se dirigió al lugar el móvil N° 1 con una dotación de siete bomberos. Media hora después se sumó como refuerzo el móvil N° 2 con otros 6 bomberos .

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Nicolás Bisconti, explicó que la situación se desencadenó a partir de tareas de mantenimiento que realizaba personal de la empresa en un recuperador de amoníaco, donde se rompió una válvula. El objetivo fue sellar con un tapón la salida de gas. Más tarde, el mismo personal colocó una nueva válvula con el retiro del tapón.

Fue en ese momento donde la salida a alta presión del gas lesionó a uno de los bomberos que trabajaba en ese lugar. El gas se filtró en traje de protección a través de un guante lo que le provocó una quemadura en su muñeca. El bombero fue trasladado al hospital donde recibió la atención por la lesión.

Un bombero y un vecino resultaron afectados por el incidente en el frigorífico Rotter

Como consecuencia del hecho, el bombero David Landro sufrió una quemadura en su brazo derecho. Si bien decía no sentir dolor cuando se retiró el equipo para ventilar, se vio el brazo rojo y se le empezaron a ver las ampollas. Pese a lo ocurrido, se supo que se recupera satisfactoriamente. En tanto, un vecino que pasaba por el lugar justo en el momento del incidente, inhaló aire contaminado. Producto de esto, fue derivado automáticamente a la Clínica Central. El medio pudo confirmar - a través de su madre- que le hicieron análisis de sangre y placas para verificar sus pulmones.