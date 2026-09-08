El hombre se ausentó de su domicilio el lunes 7 de septiembre. No posee celular y padece problemas de ansiedad.

Buscan en Río Negro a un joven de 31 años que se ausentó de su hogar

Según se informó, la denuncia penal fue radicada a las 8 de la mañana de este martes. El hombre se retiró de su domicilio alrededor de las 22 de este lunes y desde entonces se desconoce su paradero .

De acuerdo con la denuncia, el hombre no tiene teléfono celular. La persona que realizó la denuncia manifestó preocupación por su estado, ya que atraviesa problemas de ansiedad .

De acuerdo a la información proporcionada por la denunciante, había mantenido una discusión con Morcillo porque le recriminó una amistad que mantiene con otro hombre con quien habían ingresado detenidos el 7 de septiembre . Tras el altercado, el joven se enojó y se retiró del domicilio, sin que se conozca su paradero actual.

Cuáles son sus características

Leandro Martín Morcillo tiene 31 años mide aproximadamente 1,80 metros, es de tez blanca y contextura delgada. Tiene el pelo corto, castaño y con rulos, y ojos azules. Posee dos tatuajes en el cuello y tatuajes en ambas manos. Al momento de ausentarse vestía un pantalón negro, una campera verde oscura tipo militar, marca Ripcurl, y zapatillas Vans negras.

Río Negro sancionó la ley que crea el "Alerta Sofía" para menores desaparecidos

El Parlamento de Río Negro aprobó el jueves 3 de septiembre y en segunda vuelta la ley que crea el "Alerta Sofía", un protocolo provincial de activación destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio provincial. La norma representa un avance significativo en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

La nueva legislación establece que todas las denuncias por desaparición de menores deberán ser recibidas inmediatamente por dependencias policiales, judiciales o administrativas, sin exigir un plazo mínimo de espera ni acreditar previamente circunstancias especiales. La norma considera falta grave cualquier negativa o demora injustificada para tomar una denuncia, garantizando así una respuesta inmediata ante estos casos.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades deberán comenzar de manera inmediata las actuaciones de búsqueda, localización y resguardo del menor. La activación formal de la Alerta Sofía tendrá que ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia. Sin embargo, podrá disponerse de forma inmediata cuando exista un peligro inminente para la vida o integridad de la persona desaparecida, o cuando se trate de una persona con discapacidad.

El sistema se aplicará cuando se cumplan varios requisitos: que la persona buscada tenga menos de 18 años, exista una denuncia formal, se presuma un riesgo grave para su integridad, haya datos suficientes para identificarla y que la difusión pública del caso pueda contribuir efectivamente a encontrarla. Este protocolo busca agilizar los tiempos de respuesta y maximizar las posibilidades de localización exitosa de menores en situación de vulnerabilidad.