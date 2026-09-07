Conducía sin luces traseras, en zigzag y con alcohol en sangre: la Policía retuvo el vehículo

Un conductor de 34 años fue detectado cuando manejaba por la Ruta Nacional 151 con 2,37 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, Río Negro cerró el fin de semana con un saldo de 12 vehículos retenidos.

El hecho ocurrió cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Barda del Medio tomó conocimiento de que un Citroën C4 Sedan se desplazaba hacia Cinco Saltos sin luces traseras y realizando maniobras peligrosas por la Ruta Nacional 151.

Posteriormente, los efectivos de Seguridad Vial y de la Unidad 46° de Contralmirante Cordero desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo a la altura del kilómetro 21,5 de la ruta.

En el momento en el cual se pudo identificar al conductor, los policias advirtieron signos compatibles con el consumo de alcohol. Al realizar la pueba correspondiente, se confirmó: el conductor de 34 años circulaba con 2,37 g/l de alcohol en sangre.

Operativos en Cipolletti y Viedma dejaron 12 vehículos retenidos

Una serie de operativos e intervenciones preventivas de la Policía de Río Negro realizadas el fin de semana en Cipolletti y Viedma, permitieron detener, identificar y sacar de circulación vehículos cuyo conductores se encontraban bajo los efectos del alcohol; junto a distintos incumplimientos vinculados a la seguridad vial.

En Cipolletti, un operativo de control vehicular y alcoholemia realizado en la madrugada del domingo permitió retirar de circulación a 10 vehículos y detectar incumplimientos. El procedimiento se realizó en el Derivador Bicentenario con participación del Cuerpo de Seguridad Vial, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo y agentes de Tránsito municipal.

En el operativo se labraron 11 actas y se concretaron diez retenciones: siete automóviles y tres motocicletas. Del total de los vehículos, tres fueron por alcoholemia

Además, en la localidad de Viedma, otra intervención preventiva de la Policía de Río Negro permitió sacar de circulación un vehículo cuyo conductor presentaba evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, y se disponía a iniciar la marcha hacia la ruta.

En Río Negro el ''Alcohol cero'' es ley

En la provincia de Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero, por lo que cualquier presencia de alcohol en sangre resulta incompatible con la conducción de vehículos. En este caso, el elevado nivel registrado se sumó a una conducción que ya había generado una situación de riesgo sobre una ruta nacional.

En este sentido, el Ministerio de Seguridad y Justicia recuerda que la prevención y los controles viales tienen como objetivo retirar de circulación aquellas conductas que puedan poner en peligro la vida de quienes transitan por las rutas y caminos de la provincia.

Por otra parte, ''Río Negro Seguridad Inteligente'' fortalece estas tareas preventivas mediante el trabajo articulado de sus fuerzas y herramientas destinadas a mejorar la seguridad vial.