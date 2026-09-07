Productores impulsan una ley para prohibir que las chacras se transformen en loteos

La Federación de Productores busca proteger el suelo agrícola frente a la expansión urbana con un proyecto que llegará en días a la Legislatura de Río Negro.

Los productores del Alto Valle quieren blindar las chacras ante el avance de los loteos.

La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén avanza con un firme reclamo para poner un freno definitivo a la pérdida de tierras agrícolas. Ante el constante avance de la urbanización y el deterioro de los sistemas de riego y drenaje, la entidad impulsará un marco normativo en Río Negro y Neuquén que impida modificar el uso del suelo productivo.

El presidente de la organización, Sebastián Hernández , explicó que la iniciativa responde a una histórica preocupación de los chacareros, acentuada en áreas estratégicas como la Confluencia , donde el crecimiento de las ciudades presiona de forma constante sobre los valles.

El núcleo de la propuesta radica en la identificación precisa y georreferenciación de las hectáreas vinculadas a las redes de riego. Una vez determinada la condición productiva de una zona, la normativa impulsada por los chacareros prohibiría que esas tierras sean destinadas a loteo s, barrios residenciales o emprendimientos ajenos a la actividad .

Si prospera la iniciativa, la restricción no afectará la propiedad ni la libertad de venta. Quien decida vender su predio podrá hacerlo, pero quien adquiera el establecimiento estará legalmente obligado a mantener la actividad productiva. El objetivo es brindar seguridad a quienes realizan inversiones y evitar que el crecimiento urbano termine ahogando la continuidad del trabajo rural.

El proyecto de los chacareros se contrapone a una tendencia que lleva años: la reducción de las tierras en producción por cambios en la actividad frutícola y el abandono de la actividad por parte de muchas familias de tradición chacarera. El crecimiento de la población del Alto Valle y la demanda habitacional son otros componentes de la discusión que plantea la Federación.

Los productores de Río Negro y Neuquén quieren prohibir los loteos en chacras. Archivo.

Incentivos impositivos y financiamiento

La iniciativa no se limita a un esquema de prohibiciones, sino que contempla herramientas concretas de promoción para el sector. El proyecto incorpora vías de financiamiento, reducciones impositivas y beneficios fiscales destinados a incentivar la inversión y favorecer la diversificación.

El dirigente sostuvo que los productores necesitan la certeza de contar con una política provincial de largo plazo que proteja y respalde la actividad frente a las presiones inmobiliarias.

El proyecto llegará a Río Negro

Tras el tratamiento de la iniciativa en Neuquén, la Federación de Productores acelera el paso para desembarcar con la propuesta específica en Río Negro. Hernández confirmó que el borrador ya está elaborado y se encuentra en etapa de revisión legal, por lo que será presentado formalmente en la Legislatura durante la próxima semana.

El titular de la entidad reconoció que el debate en Río Negro demandará una discusión más compleja debido a la gran cantidad de municipios con actividad productiva que tienen potestad sobre el ordenamiento territorial. No obstante, enfatizó la necesidad de dar el debate para garantizar la conservación de las áreas agrícolas y asegurar la planificación territorial de la región a futuro.