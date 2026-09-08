Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y El Puma Rodríguez protagonizaron una distendida charla sobre criaturas mitológicas en ''Es mi Sueño''. El cantante bahiense defendió la existencia de la leyenda barilochense con una insólita respuesta.

"¿Creés en el Nahuelito?": el curioso debate que armaron Abel Pintos y el jurado de Es mi Sueño.

Entre participante y participante, la pantalla de El Trece fue escenario de un insólito y divertido cruce sobre las leyendas populares argentinas. Este lunes durante la emisión de '' Es mi sueño'' , el certamen de talentos conducido por Guido Kaczka , los integrantes del jurado protagonizaron un desopilante ida y vuelta que tuvo como centro a una figura icónica de Bariloche: el Nahuelito .

La conversación arrancó cuando Joaquín Levinton les preguntó a sus compañeros si creían en criaturas mitológicas. Abel Pintos fue el primero en tomar la palabra y confesó su fascinación por los dragones, pero la charla escaló cuando el líder de Turf metió sobre la mesa a Pie Grande y al mítico habitante del lago Nahuel Huapi .

Ante el "sí" contundente de Pintos, Jimena Barón expresó sus dudas y cuestionó la falta de registros claros:

"¿Por qué no hay una foto o un video? Con la tecnología que hay hoy, tendría que haber más pruebas". Mirá el video

La ''vuelta'' que le encontró Abel Pintos para defender su postura

La contestación del intérprete de La Llave descolocó a todos y no tardó en viralizarse: "¿Sabés por qué no hay fotos o videos del Nahuelito? Porque cuando la gente va al Nahuel Huapi, va a conectar y deja el teléfono en su casa".

Entre risas, Barón terminó admitiendo que ella sí cree en los OVNIs y los extraterrestres, algo que le dio a Levinton el pie perfecto para cerrar el ida y vuelta con su estilo característico: "O sea que creés en algo que no viste y no en el pobre Nahuelito".

''El nahuellito'' es figura nacional

La prestigiosa revista norteamericana Condé Nast Traveler, especializada en viajes de lujos, replicó los mapas de un trabajo realizado por el blog SavingSpot con mapas con los seres mitológicos más representativos de cada país.

El Nahuelito, en este sentido, resultó ser la figura destacada en Argentina.

''Bajo Superficie'' una docuficción que investigó se sumergió en las aguas del lago Nahuel Huapi

Uno de los mayores misterios de la Patagonia ya tiene más de 100 años y sigue siendo eje de suposiciones. En 2022, el director de cine Miguel Ángel Rossi presentó Bajo Superficie, una película de docuficción que se propuso investigar las profundidades inexploradas del lago Nahuel Huapi y la creación del mito de una misteriosa criatura que habita sus aguas.

El documental rescata los testimonios de antiguos pobladores sobre la siembra de ''extraños peces'' en el lago hace más de 100 años e incluso de pescadores que hablan de una adaptación de peces que data de la época en que la región era fondo de mar. Y a lo largo de diversas entrevistas, múltiples personas narran las circunstancias en las que avistaron ''algo'' en el lago: especies de lomos, caparazones, cuellos como de serpiente, manchas oscuras en movimiento y enormes burbujas.

Tal como afirma Rossi a La Nación meses luego del estreno, los testimonios a los que él pudo acceder responden a un patrón. Existen cinco zonas principales de avistamiento del posible Nahuelito: el brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, el brazo Blest, la Piedra de Galeani (en la isla Victoria), el área entre Villa La Angostura y el brazo Rincón, y la línea que va desde Ñireco hasta la desembocadura del río Limay.