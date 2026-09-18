Ilusión albinegra: Cómo ver el partido de Cipo esta noche.

Cipolletti volverá a estar bajo la mirada de LPF Play en uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 21 horas se podrá ver a través del sitio de streaming. Conocé los detalles para ingresar.

Cipolletti volverá a estar bajo la mirada de LPF Play en uno de los partidos más importantes de la temporada. Después de haber transmitido el encuentro del último fin de semana ante Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento , la plataforma repetirá con el Albinegro y transmitirá el duelo del este viernes a las 21 frente a Juventud Antoniana, en Salta, por la última fecha de la Zona Campeonato.

Desde su desembarco en la segunda parte del campeonato, LPF Play venía seleccionando cuatro encuentros por jornada. Para el cierre del Nonagonal y la Reválida , la plataforma modificará ese esquema y ampliará su cobertura a cinco partidos, todos con algo importante en juego.

Uno de ellos será Juventud Antoniana-Cipolletti en Salta. Por la Zona Campeonato también fueron elegidos otros dos encuentros: en Pergamino, Douglas Haig recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy , mientras que Alvarado será local de Olimpo en el José María Minella.

Por la Reválida, en tanto, fueron seleccionados Boca Unidos-Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida-San Martín de San Luis. Ambos encuentros serán importantes para definir las posiciones de sus respectivas zonas de cara a los playoffs por el segundo ascenso.

Por otro lado, FOX mantendrá su esquema de una transmisión por fecha. El encuentro elegido será Mitre de Posadas frente a San Martín de Formosa, otro compromiso con protagonismo en la definición del campeonato.

De esta manera, entre ambas señales serán seis los partidos televisados durante una jornada decisiva del Federal A.

Cómo seguir a Cipo

LPF Play (La Pasión del Fútbol) es la plataforma de streaming digital de la AFA. Actualmente, ofrece los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional, la transmisión en vivo y en directo del Campeonato Femenino de Primera División, el 100% de los partidos del Torneo Proyección -campeonato de la Reserva de la máxima categoría masculina-, conferencias de prensa y programas semanales.

¿Cómo empezar a usar LPF Play?

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Quienes opten por la tradicional experiencia de escuchar los relatos, podrán hacerlo a través de LU19 AM 690. También viajará FM Master 105.5, que transmitirá desde la provincia norteña el partido entre Cipolletti y Juventud Antoniana.

Del club al aeropuerto vestidos de blanco y negro

A través de las redes sociales, la hinchada albinegra organizó un banderazo para alentar al plantel que se mide esta noche ante Juventud Antoniana en el histórico estadio Fray Honorato Pistoia. Un duelo con una planificación particular, ya que la logística comenzó a diagramarse apenas se conoció el fixture del Nonagonal, mucho antes de saber que el Albinegro arribaría a esta última cita con chances concretas de avanzar a la siguiente fase.

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A sabiendas de que la partida de los integrantes del plantel partiría en un horario donde muchos no pueden asistir por cuestiones laborales, "Sitio Albinegro" compartió una transmisión en vivo desde el Aeropuerto Presidente Perón:

El apoyo traspasó la pantalla

Distintos hinchas dejaron sus mensajes de apoyo y reconocimiento a la trayectoria de la institución deportiva para bancar al plantel en la previa del cruce decisivo. Entre las muestras de aliento, se destacaron frases de orgullo como "el más grande de la Patagonia" y "siempre el más grande de todo el sur argentino". Sumándose al optimismo generalizado, los simpatizantes desearon "éxitos y fuerza" para el Capataz.