La tabla del Federal A le sonríe a Cipo a falta de una fecha para los cruces

El albinegro superó a Alvarado en La Visera y viajará en los próximos días para visitar a Juventud Antoniana en Salta.

Cipolletti dio un paso enorme en el Federal A y además aseguró su clasificación a la Copa Argentina. El Albinegro derrotó 1-0 a Alvarado este domingo en La Visera y, a una fecha del cierre de la Zona B de la Fase Campeonato, se metió nuevamente entre los cuatro equipos que avanzarán a la pelea por el primer ascenso.

El equipo dirigido por Fabián Enríquez necesitaba una victoria para mantener vivas sus chances y respondió en un partido clave.

El único gol de la tarde llegó a los 8 minutos del segundo tiempo, cuando Nicolás Peralta apareció para marcar el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Omar Novoa

El triunfo tomó todavía más valor por lo que ocurrió en los otros encuentros de la fecha. Argentino de Monte Maíz derrotó 1-0 a Villa Mitre, mientras que Kimberley y Huracán Las Heras igualaron 0-0. Además, Atenas de Río Cuarto venció 3-1 a Juventud Antoniana, después de comenzar perdiendo. Olimpo, en tanto, tuvo fecha libre.

Con todos los resultados, Alvarado continúa como líder con 14 puntos, aunque perdió su invicto y ya tiene asegurada su clasificación. Atenas quedó segundo con 13, mientras que Olimpo y Cipolletti suman 12.

A falta de una fecha, esos son los cuatro que están pasando de fase.

Detrás aparecen Argentino de Monte Maíz con 11, Kimberley con 10, Villa Mitre con 9, Huracán Las Heras con 4 y Juventud Antoniana con 3.

Pero la victoria ante Alvarado tuvo además otro premio para el conjunto rionegrino: Cipolletti aseguró su clasificación a la Copa Argentina 2027. La competencia nacional tendrá como representantes a los cinco mejores equipos de cada grupo de la Fase Campeonato, por lo que el Albinegro ya tiene garantizada su presencia entre los participantes.

Omar Novoa

La definición de la Zona B será en la última jornada y Cipo depende de sí mismo para terminar entre los cuatro primeros. El conjunto rionegrino visitará a Juventud Antoniana en Salta, en un partido que puede determinar su clasificación a los playoffs por el primer ascenso.

La pelea por los puestos de privilegio quedó completamente abierta. Alvarado ya está clasificado, mientras que Atenas, Olimpo, Cipolletti y Argentino llegan a la última fecha separados por apenas dos puntos. El Albinegro, además de soñar con el salto a la Primera Nacional, ya tiene asegurado un objetivo que también era importante: volverá a jugar la Copa Argentina.

Uno de los puntos estadísticos que invitan al optimismo para Cipo es que Antoniana no juega por nada y es el único de los nueve equipos del grupo que no ganó en esta etapa.

Claro que el extenso viaje a Salta implica un desafío importante, ya que la delegación emprenderá la aventura más larga del año. Con el esfuerzo de los directivos y la gente del club, sumado a una buena recaudación de este domingo, el viaje será en avión el próximo jueves para disputar el partido del viernes.

Cabe recordar que además de clasificar, es importante hacerlo lo más arriba posible para definir de local en los cruces de playoffs.