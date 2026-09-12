General Roca: acusaron a un adolescente de 16 años por el homicidio de Mauricio Molinez

Un menor de 16 años fue imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego en General Roca. Se dictaron medidas cautelares en la causa.

La Justicia acusó a un adolescente de 16 años por un homicidio en Roca.

Este sábado por la mañana se formuló la imputación formal contra un adolescente de 16 años , acusado como presunto autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Molinez , de 19 años . La audiencia dio inicio formal a la etapa de investigación penal tras el crimen ocurrido en General Roca .

Durante la audiencia judicial, las autoridades dispusieron la apertura de la investigación y fijaron diversas medidas cautelares para garantizar el desarrollo del proceso procesal mientras se recolectan nuevas pruebas.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, el trágico suceso tuvo lugar durante la noche del 9 de septiembre en la ciudad de General Roca .

En medio de una situación que actualmente es materia de investigación judicial, se habrían efectuado varios disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó directamente en Molinez, provocándole una herida de gravedad que terminó causando su muerte.

Las evidencias presentadas por la Fiscalía

Para respaldar la formulación de cargos, el equipo fiscal expuso los elementos de convicción reunidos hasta el momento en el legajo.

Entre los elementos probatorios presentados destacan el informe de la autopsia, las pericias balísticas realizadas sobre un proyectil y los informes de campo confeccionados por el gabinete de Criminalística. A su vez, se sumaron los resultados de las diligencias ejecutadas por la Brigada de Investigaciones.

La mujer tenía que presentar todos los tickets y facturas cada dos meses para justificar los gastos. Mientras la cuota alimentaria no fue actualizada por once años.

Protección de garantías e identidad del imputado

En esta instancia del proceso, el menor acusado contó con la representación y asistencia legal de un defensor de menores penal.

En estricto cumplimiento del artículo 5 inciso i de la Ley 27801 y el artículo 69 de la Ley D 4109, orientados a resguardar la privacidad e intimidad de los menores de edad, las autoridades judiciales advirtieron que no difundirán nombres, imágenes, domicilios ni ningún dato que permita la identificación directa o indirecta del acusado.