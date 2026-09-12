Tragedia en Cipolletti: murió un peatón tras ser atropellado por un camión

Un hombre de 55 años falleció tras ser atropellado por un camión en la esquina de Circunvalación y Teniente Ibáñez.

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión mosquito en la Circunvalación de Cipolletti.

Un hombre de 55 años murió este sábado por el mediodía tras sufrir un grave accidente de tránsito sobre la calle Perón , en la ciudad de Cipolletti .

El siniestro ocurrió en la intersección con la calle Teniente Ibáñez . La víctima fue asistida en el lugar por personal del SIARME y trasladada de urgencia en código rojo al hospital Pedro Moguillansky , con una lesión comprometedora en una de sus piernas.

A pesar de la asistencia médica recibida en el centro de salud, fuentes oficiales confirmaron que alrededor de las 14:30 se produjo la muerte de la víctima.

En el accidente estuvo involucrado un camión mosquito que transportaba dos vehículos pesados. De acuerdo con las declaraciones de testigos presenciales, el conductor del transporte no se habría percatado de que había impactado al peatón: fue advertido por otros automovilistas.

El camión quedó estacionado en Circunvalación y Puerto Rico. Allí, personal de Criminalística realizó peritajes en el lateral derecho. En la parte frontal, no se apreciaban daños o rastros de un impacto. La calle Perón se mantuvo cerrada al menos hasta las 16:15 mientras se realizaban peritajes.

Investigación a cargo de la Policía

Hasta el momento, autoridades de la Regional Quinta informaron que no se ha podido determinar la mecánica exacta del hecho.

Efectivos policiales continúan trabajando en el lugar para reconstruir la secuencia del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.