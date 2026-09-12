Este sábado cortes y desvíos al tránsito en Cipolletti: los detalles

La Secretaría de Fiscalización anunció cortes desde la mañana en arterias de la ciudad. Enterate por dónde y a partir de qué hora.

Este sábado se llevará adelante una serie de cortes y desvíos al tránsito en inmediaciones a calle Alem de Cipolletti.

La Asociación Bomberos Voluntarios de Cipolletti cumplió sus primeros 75 años de vida institucional. Por ese motivo, la ciudad se prepara para un acto central que se realizará este sábado 12 de septiembre desde las 14 horas, en Alem 955, frente al salón de la institución.

La jornada conmemorativa incluirá un desfile y distintas sorpresas preparadas especialmente para la comunidad. El aniversario se transformó en una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer a quienes construyeron los primeros 75 años de historia de la institución local.

Al mismo tiempo, el acto servirá para exhibir el presente de una organización que continúa capacitando a su personal. La combinación entre memoria institucional y proyección hacia el futuro marca el eje central de la celebración organizada para este fin de semana.

Cortes de tránsito y recomendaciones para los vecinos

A través de la Secretaría de Fiscalización se informó que, el día del acto central, desde las 13 horas se realizará un corte de tránsito sobre calle Alem. La restricción abarcará el tramo comprendido entre Sáenz Peña y Córdoba, en ambas manos de circulación.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos no estacionar en ese sector de Alem, entre Sáenz Peña y Córdoba, durante las horas previas y posteriores al evento. La medida busca que la vía pública permanezca liberada para el correcto desarrollo de las actividades programadas.

De esta manera, se espera garantizar la circulación ordenada de los cuarteles invitados y del público que se acerque a acompañar la fecha. Las autoridades remarcaron que la organización del operativo apunta a minimizar las molestias para los frentistas y automovilistas de la zona.

Un homenaje a los primeros bomberos de la ciudad

Raúl Vena, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios, destacó que el aniversario representa fundamentalmente un homenaje a quienes dieron los primeros pasos de la institución. También incluyó en ese reconocimiento a todos los vecinos que, con el tiempo, continuaron sosteniendo ese camino.

El dirigente remarcó que la fecha no solo evoca el pasado fundacional del cuartel, sino que también reafirma el compromiso actual de sus integrantes. 75 años después, la institución sostiene su rol como referencia de servicio y contención para la comunidad cipoleña.

Cuarteles de toda la provincia desfilarán por Alem

Durante el acto se realizará un reconocimiento a los bomberos que, a lo largo de las décadas, pasaron por la institución local. Posteriormente, se llevará adelante un desfile que recorrerá toda la calle Alem con la participación de distintos cuarteles.

En esa columna participarán miembros de diferentes cuarteles de bomberos de la provincia de Río Negro, que se sumarán con personal y móviles propios. La convocatoria busca reunir a distintas dotaciones en un mismo escenario para homenajear a la institución cipoleña.

Sorpresas, unidades nuevas y música en vivo

Entre las sorpresas preparadas para la jornada, se confirmó el desfile del primer camión que tuvo el cuartel de Cipolletti desde su fundación. La pieza histórica recorrerá Alem como símbolo de los orígenes de la institución, setenta y cinco años atrás.

Además, se presentarán dos nuevas unidades que se incorporan al parque automotor de la institución. Ambos móviles se sumarán al trabajo cotidiano del cuartel, reforzando su capacidad operativa de cara a los próximos años de servicio a la comunidad.

Por otra parte, durante todo el evento acompañará musicalmente la Banda de la Policía de Río Negro. Su presencia buscará darle un marco festivo al acto central, combinando la solemnidad del homenaje con un cierre celebratorio para los presentes.