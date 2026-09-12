Sigue el frío este sábado en Cipolletti: cómo sigue el tiempo el fin de semana

El invierno aún no terminó y en Cipolletti se sentirá durante este sábado con mejoras para el domingo.

El frío se hará sentir con fuerza este sábado 12 de septiembre en Cipolletti . Después de una jornada de viernes marcada por la inestabilidad y fuertes ráfagas, las condiciones meteorológicas cambiarán de manera significativa durante el inicio del fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico de la AIC , el sábado se presentará con cielo despejado durante el día y una temperatura máxima que alcanzará apenas los 10°C . El descenso térmico será uno de los principales protagonistas de la jornada.

La madrugada y las primeras horas del sábado serán especialmente frías. La temperatura mínima prevista se ubicará en torno a los -6°C durante la noche , por lo que el comienzo y el cierre de la jornada tendrán registros bajo cero.

Estefania Petrella

Un sábado con poco viento y cielo despejado

A diferencia de lo previsto para el viernes, cuando el viento alcanzará una velocidad de 50 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h, el sábado tendrá condiciones mucho más tranquilas en este aspecto.

Durante el día, el viento soplará desde el sudeste (SE) con una velocidad estimada de apenas 10 km/h, mientras que las ráfagas llegarán a los 15 km/h. Esto representará una importante disminución respecto de la jornada anterior.

El cielo también mostrará una marcada mejora. Mientras el viernes estará caracterizado por la inestabilidad, para el sábado la AIC anticipa condiciones de cielo despejado, sin presencia de nubosidad significativa durante la jornada.

La presión atmosférica se ubicará en 1033 hectopascales durante el día, un valor superior al registrado durante el viernes, cuando llegará a 1022 hPa. Durante la noche se mantendrá en los 1033 hPa.

Hacia la noche, el viento continuará siendo débil. La dirección cambiará del sudeste al noreste (NE), con una velocidad cercana a los 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

El domingo comienza la recuperación

Las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar durante el domingo 13 de septiembre. El pronóstico anticipa una jornada despejada, con una temperatura máxima que alcanzará los 17°C, siete grados más que el registro previsto para el sábado.

Sin embargo, el frío continuará durante la noche. La mínima prevista para el domingo será de -2°C, aunque se tratará de un registro cuatro grados superior al esperado para la noche del sábado.

El viento volverá a ganar intensidad durante el domingo. Durante el día soplará desde el noreste (NE) a unos 30 km/h, con ráfagas de hasta 34 km/h.

Por la noche, el viento rotará hacia el este (E) y tendrá una velocidad estimada de 28 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.