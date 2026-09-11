''Me salvó un ángel'' el recuerdo de Claudio Basso sobre su trágico accidente

El artista cipoleño Claudio Basso fue entrevistado y conmovió a todos al recordar el trágico choque que le destruyó la cara: “Pensé que nunca más iba a volver a cantar”, confesó.

Si bien el nombre '' Claudio Basso '' para los cipoleños es una identidad que jamás pasará desapercibida, luego de su aparición en el canal de streaming Olga semanas atrás, lo vuelve a traer y consigo, trae su historia a la gente.

En una amena entrevista realizada por portal Infobae, el cantante reconstruyó minuto a minuto el choque contra una tropa de vacas en la autopista a Rosario en 2006, la larga recuperación y el desconocido que lo cuidó toda una noche sin dejar rastro.

En 2003, la voz de Claudio Basso se convirtió en el fenómeno musical más convocante del país y se consagró como ganador de la primera edición argentina de Operación Triunfo . De trabajar como albañil y empleado del depósito de un hospital en Cipolletti a viajar en camionetas blindadas y firmar autógrafos durante doce horas seguidas.

Claudio venía de un presente artístico inmejorable: discos que se agotaban, giras confirmadas por España y México, y una carrera en ascenso. Todo cambió el 17 de septiembre de 2006, cuando volvía de un show en Córdoba y de reunirse con quien iba a producir su tercer disco. En la autopista, a dos kilómetros del peaje de Rosario, un grupo de entre 50 y 60 vacas sueltas le cerró el camino. No pudo esquivar a una de ellas.

El relato es directo: "Cuando levanto al animal con el auto, hunde el techo y el parante de mi lado y me destroza la cara por completo". El impacto le dejó apenas un par de cicatrices en el brazo, pero le fracturó por completo los huesos del rostro. El auto se dio vuelta, saltó una acequia, cortó un alambrado, saltó otra acequia y terminó 60 metros adentro de un campo, arrastrando el techo.

Así quedó el vehículo luego del accidente de Claudio Basso. Foto: Archivo.

Un ángel en medio de la nada

En el auto viajaban también su manager y su pianista. Este último se quedó junto a Basso, que colgaba boca abajo sujeto apenas por los brazos de su compañero. "Me desabroché el cinto y quedé colgando porque estaba al revés, me quedo al lado de él, agarrándolo del brazo y diciéndole por favor que no me suelte porque me estaba ahogando, me estaba muriendo", recordó.

Mientras tanto, su manager corrió esos 60 metros hasta la ruta con un teléfono casi inservible para pedir ayuda. Allí, otro auto ya había chocado contra el mismo animal. Un hombre de pelo y barba blancos bajó de una camioneta y se ofreció a ayudarlos. La ambulancia tardó cerca de hora y media en llegar, retrasada por un paro en los hospitales de la zona. Basso terminó internado en un centro distinto al de sus compañeros, donde un portero, al reconocerlo, empezó a gritar para que no lo dejaran morir y agilizaran su ingreso a terapia intensiva. Se llamaba Salvador.

El hombre de barba blanca permaneció toda la noche junto a Basso, cuidando desde sus pertenencias hasta el dinero que llevaban tras el show, mientras su manager —también herido— era trasladado a otro hospital. Al día siguiente, cuando llegó la hermana del manager para gestionar las autorizaciones y acelerar la operación, preguntó por aquel hombre. Ya no estaba. Nadie volvió a verlo ni supo quién era. "Un angelito tiene que haber sido", resumió Basso.

El accidente ''borró la cara por completo'' contó Basso a Infobae

El miedo a no volver a cantar

Durante un mes, el cantante no pudo ver. Tampoco sabía si recuperaría la vista. "Lo primero que pensaba, aparte, era que no iba a volver a cantar, seguro... Primero porque no podía ni mover la boca", contó. Cuando finalmente pudo mirarse al espejo, el golpe fue tan fuerte como el del propio accidente: "La cara tenía el ancho de mis hombros, se aplanó por completo". Justo antes del choque, dijo, había empezado a reconciliarse con su propia imagen. El accidente borró ese proceso de un día para el otro.

La gira internacional que tenía programada desapareció por completo. Lo que siguió fue un largo camino de cirugías de reconstrucción ósea con uno de los especialistas más reconocidos del país, y después, una reeducación completa de la voz. "Fue mucho trabajo, fue reeducar la voz, fue volver a modular", explicó Basso, que hoy trabaja además con un cantante lírico para sostener la base técnica de su canto.

La reacción de Claudio Basso al estar en OLGA: ''Estoy sorprendísimo de la repercusión que tuvo esto''

En diálogo con LM Cipolletti, el cantante confesó sentirse profundamente agradecido con la repercusión de su participación en ''Soñé que volaba'' en marco de una sorpresa para el conductor, Migue Granados.

Claudio Basso: la sorpresa del canal para Migue

De manera anticipada, la producción preparó una sorpresa para el conductor, Migue Granados, en vísperas de sus 40 años: la presencia de Claudio en una jornada musical. Con alegría cuenta que fue ''impresionante'' todo lo sucedido.

Si bien Basso relató que sabía de que era nombrado entre la comunidad de Olga porque sus fans se lo habían mencionado, cuando lo llamaron días atrás '' no lo podía creer''.

Confesó que tuvo que elegir entre cuatro canciones y se decidió por ''Asignatura pendiente'' del álbum ''Almas del silencio'' del año 2003 y en 48 horas la preparó.

El conductor no escondió lo sorprendido y feliz que estaba de poder conocerlo y se fundieron en un gran abrazo. Por su parte, el cipoleño expresó: ''Estoy muy agradecido por la invitación y por haber pensado en mí para el programa y para sorprender a Migue''. Además, destacó lo lindo que se siente el ''reconocimiento de su pueblo''.