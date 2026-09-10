ARSA licitó la obra que busca terminar con la baja presión de agua en el centro de Cipolletti

Dos empresas compiten para adjudicarse la obra que demandará un presupuesto oficial de $451.261.916,03 y que promete solucionar la falta de presión histórica del casco céntrico.

ARSA abrió los sobres para avanzar en una obra clave de agua potable en el casco céntrico de Cipolletti.

Tal como había anticipado LM Cipolletti , Aguas Rionegrinas ( ARSA ) avanzó este jueves con una obra considerada fundamental para mejorar el servicio de agua potable en el centro de la ciudad y atender los históricos problemas de baja presión.

Durante la mañana se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°04/26, correspondiente al proyecto de refuerzo y mejora del funcionamiento de la red de distribución de agua potable sobre calle Alem , entre Mengelle y Córdoba.

La intervención contará con un presupuesto oficial de $451.261.916,03 y contempla la incorporación de infraestructura destinada a aumentar el caudal disponible para los usuarios de una de las zonas más pobladas de Cipolletti .

Una obra esperada por los vecinos

Los inconvenientes vinculados con la presión del agua forman parte de los reclamos recurrentes de vecinos del centro cipoleño, especialmente en edificios donde el suministro puede verse afectado durante los períodos de mayor consumo.

La obra apunta a generar un refuerzo estructural de la red para mejorar la distribución y garantizar una mayor disponibilidad de agua potable en el sector, con una solución pensada para los próximos años.

El proyecto se suma a otras intervenciones que buscan acompañar el crecimiento urbano de Cipolletti y responder al aumento de la demanda sobre servicios esenciales, particularmente durante los meses de verano.

Una nueva cañería de 1.300 metros

El titular de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que la intervención contempla la colocación de una nueva cañería de 250 milímetros de diámetro y una extensión total de aproximadamente 1.300 metros.

“Otra obra más para la ciudad, un refuerzo que tendrá un gran impacto positivo en el servicio, con una cañería de 250 milímetros y 1.300 metros de largo”, destacó Iud durante el acto.

El funcionario también remarcó que los trabajos serán financiados con recursos propios de Aguas Rionegrinas, provenientes de los fondos que los usuarios abonan mensualmente a través de sus facturas.

Dos empresas presentaron sus ofertas

La apertura de sobres permitió conocer las propuestas económicas de las dos empresas que se presentaron para ejecutar los trabajos. Ambas ofertas quedaron por encima del presupuesto oficial establecido para la licitación.

Arideros SRL presentó una oferta de $653.598.556,08, mientras que OBSA SRL cotizó la ejecución de la obra en $657.489.912,94.

A partir de la apertura de las propuestas comenzará el proceso de evaluación correspondiente, que deberá determinar cuál de las ofertas cumple con los requisitos técnicos, administrativos y económicos establecidos en el proceso licitatorio.

El impacto esperado en el centro

El intendente Rodrigo Buteler destacó la importancia que tendrá la intervención para el funcionamiento cotidiano del servicio y sostuvo que permitirá atender una problemática que durante años afectó a distintos sectores del casco céntrico.

“Es una obra fundamental porque refuerza el servicio en la zona centro de la ciudad. Va a resolver la presión del servicio para los próximos años”, afirmó el jefe comunal.

Buteler agradeció además al equipo técnico de la provincia, al gobernador Alberto Weretilneck y a Aguas Rionegrinas por el avance del proyecto, al considerar que la infraestructura resulta necesaria para acompañar el crecimiento de la ciudad.

Estefania Petrella

Infraestructura para acompañar el crecimiento

El jefe comunal vinculó la obra con el desarrollo urbano de Cipolletti y remarcó que ampliar y reforzar los servicios básicos resulta indispensable frente al crecimiento que experimentó la ciudad durante los últimos años.

“Es una manera de que la ciudad crezca de forma sustentable”, señaló Buteler al referirse a la intervención, que permitirá fortalecer la red existente y mejorar las condiciones de abastecimiento en una zona estratégica.

La nueva infraestructura busca generar mayor capacidad de distribución y una presión más estable, reduciendo las dificultades que actualmente pueden presentarse en determinados horarios y períodos de alta demanda.

El antecedente de otras obras sanitarias

La licitación de calle Alem se suma a otras obras de infraestructura sanitaria que Aguas Rionegrinas viene impulsando en Cipolletti para atender necesidades vinculadas con el agua potable y el sistema cloacal.

En este contexto, la empresa también avanzó con la Licitación Pública N°01/26 para el reemplazo del colector cloacal ubicado sobre calle Naciones Unidas, una intervención destinada a mejorar el funcionamiento de la red en zona norte.

Ese proyecto contempla el reemplazo de 240 metros de cañería existente por un nuevo conducto de 400 milímetros, además de trabajos complementarios sobre bocas de registro, empalmes y reposición del pavimento.